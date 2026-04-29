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Développez-vous à l’international grâce à des solutions de conformité au commerce international

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Fin du système de minimis

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Les entreprises de tous les secteurs nous font confiance
Logo eBay en lettres colorées.
Logo Flexport en texte bleu foncé avec un carré rouge à la fin.
Logo FedEx avec « Fed » en violet et « Ex » en orange, avec une flèche cachée entre le « E » et le « x ».
Logo Zimmermann en texte noir sur fond blanc.
Logo Bridgestone avec un texte noir en gras et une icône « B » stylisée en rouge et noir.
Logo iHerb en texte vert.

AGENTIC TAX AND COMPLIANCE™

Laissez les agents d’IA faire le travail.

Imaginez une équipe de conformité numérique qui travaille 24 h/24 et 7 j/7, ne se fatigue jamais et connaît toujours les dernières réglementations de toutes les juridictions. C'est la conformité agentique en action.
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Illustration d’un robot alimenté par l’IA aux couleurs d’Avalara, entouré d’icônes représentant la confiance, l’automatisation et la technologie.
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Simplifier le commerce transfrontalier et la conformité tarifaire

Remplissez ce court formulaire pour entrer en contact avec un expert d'Avalara en matière de conformité commerciale mondiale.

 

Voici ce qui se passera une fois que vous aurez soumis votre demande :

 

  • Un spécialiste vous contactera pour discuter de la manière dont les solutions transfrontalières d’Avalara peuvent répondre à vos besoins.
  • Nous examinerons vos projets de développement international et vos objectifs de conformité.
  • Vous découvrirez comment utiliser un logiciel pour automatiser le calcul du coût rendu, améliorer l’expérience client et réduire le risque de non-conformité. 

 

Contactez-nous dès maintenant, nous sommes impatients d’échanger avec vous ! Déjà client ? Obtenir une assistance technique.

Avantages

Une plateforme centralisée pour assurer votre conformité commerciale à l’international

Accélérer le commerce grâce à l’IA agentique

Les serveurs MCP d’Avalara intègrent l’intelligence de conformité dans les ERP, les plateformes de commerce électronique et les chaînes d’approvisionnement afin de simplifier la conformité transfrontalière. En savoir plus

Optimiser l'expérience client

Améliorez l'expérience client en réduisant la sous-facturation ou la surfacturation des taxes dues à une classification incorrecte.

Automatiser la classification des codes tarifaires

Simplifiez la complexité des ventes transfrontalières grâce à l’expertise de nos équipes, à la richesse de notre contenu international et à la puissance de l’IA.

Réduire les coûts

Augmentez vos marges internationales grâce à des classifications plus précises selon le code SH et à des calculs des droits de douane afin d'éviter des coûts supplémentaires à la frontière.

Calculs en temps réel des droits de douane au moment du paiement

Proposez une expérience d’achat en rendu droits acquittés (DDP) afin de réduire les risques d’abandon de panier ou de refus de colis.

Identifier les restrictions gouvernementales sur les transactions

Restez en conformité et concentrez vos efforts sur des transactions rentables.

Vidéo explicative

Avalara Cross-Border

Découvrez comment Avalara aide les entreprises à s'internationaliser en classant leur catalogue de produits selon les codes HS et tarifaires et en calculant les droits de douane au moment du paiement.
Map illustration with "Avalara Cross-border" text, showing a shipping route across the Atlantic Ocean.
Vidéo : Avalara Cross-Border vous aide à naviguer dans la complexité du commerce international.

Découvrez notre gamme de solutions de conformité internationale

Avalara AvaTax Cross-Border

Stimulez vos ventes à l'international grâce à une solution de paiement unifiée qui optimise l'expérience client.
En savoir plus

Avalara Tariff Code Classification

Automatisez l'attribution des codes du Système harmonisé (SH), des codes de la Liste tarifaire harmonisée (HTS) et des codes de l'Annexe B avec une solution évolutive.
En savoir plus

Gestion des restrictions commerciales d'Avalara

Restez conforme aux dernières réglementations internationales pour éviter que vos produits ne soient refusés à la frontière.
Fond bleu avec un motif de triangles transparents superposés.

Intégrations

Avalara assure la conformité transfrontalière de Shopify Markets et d'eBay International Shipping

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TÉMOIGNAGES CLIENTS

Découvrez ce que nos clients en disent

« Il faudrait que j’engage au moins trois personnes spécialisées dans la fiscalité pour faire le travail qu’Avalara accomplit pour nous. »

  • —Jason Macatangay
  • Directeur financier, Threadless

« L’outil de classification des codes tarifaires en libre‑service a transformé la manière dont nos marchands abordent l’expédition à l'international. Il s'agit d'une solution simple, précise et rentable qui a simplifié le processus, permettant à nos clients d’étendre leurs activités sans craindre des complications douanières. »

  • —Shea Felix
  • Vice‑président, GlobalPost International
Voir tous les témoignages clients

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