Blue geometric background with overlapping translucent triangles.

Agentic Tax and Compliance™

Confiez le travail fiscal à l'IA agentique. Avalara automatise vos tâches de conformité pour vous garantir rapidité, précision et évolutivité. 
Notre vision de la conformité agentique

Have Your Agent Call Our Agent™

Découvrez en quoi Avalara Agentic Tax and Compliance™ est une nouvelle façon d’automatiser votre conformité fiscale à l’échelle de votre écosystème professionnel. Les agents d'IA d’Avalara vont au-delà de la simple assistance : ils font le travail à votre place. Ils observent, conseillent et exécutent les tâches directement dans les environnements où le travail se déroule : ERP, plateformes d’e-commerce et de point de vente, places de marché, applications de facturation électronique, et même dans votre navigateur web ou vos e-mails.
Avi Everywhere Explainer
Vidéo : Découvrez comment les agents d'Avalara peuvent transformer votre flux de travail.

La conformité fiscale repensée

Informations basées sur l'IA : des réponses instantanées, des décisions plus intelligentes

Avalara vous aide à passer des données aux décisions en quelques secondes. Effectuez des requêtes en langage naturel, créez des tableaux de bord à la volée et découvrez des informations sans devoir parcourir des menus complexes ou divers rapports.  
Responsabilisez vos fournisseurs quant à l’exactitude des informations qu’ils fournissent
Serveurs MCP : des agents plus intelligents, des résultats plus intelligents

Les serveurs MCP d’Avalara permettent aux assistants et agents d’IA, intégrés aux applications métier des clients, d’interagir avec les produits et services Avalara afin d’automatiser des processus complexes.
En savoir plus sur notre site destiné aux développeurs
Numéro d'identifiant fiscal
Règles avancées propulsées par l’IA : concevez de manière plus intelligente, développez-vous plus rapidement 

Créez, modifiez et visualisez des règles de conformité complexes à l’aide de simples invites d'IA, aucun codage requis.
Fini les échanges interminables avec vos fournisseurs
Assistance API en langage naturel pour les développeurs : discutez avec Avi, livrez plus vite

Les agents d'IA offrent une assistance API instantanée, plus besoin de chercher : vous obtenez directement des réponses claires, des exemples de code et des instructions étape par étape pour accélérer le développement.
En savoir plus sur notre site destiné aux développeurs
Validez aussi les adresses postales de vos fournisseurs
Intégration guidée par l'IA : mise en ligne en quelques minutes, pas en plusieurs mois

L'intégration guidée par les agents est simple et facile. Avalara fournit des profils préremplis, des recommandations d'inscription, etc. Aucune formation requise, aucun retard : il suffit d'une configuration et d'une mise en service rapides et précises.
Fini les échanges interminables avec vos fournisseurs
Support client basé sur l'IA : résolutions plus rapides, sans échanges interminables

Avalara apporte une assistance rapide et contextuelle, en résolvant les problèmes instantanément ou en les transmettant à des représentants en temps réel avec l'historique complet, afin que rien ne soit perdu au cours du processus.
Validez aussi les adresses postales de vos fournisseurs
L'IA à l'œuvre tout au long du cycle de vie de la conformité

Propulsé par ALFA™ (l'infrastructure Avalara LLM des applications agentiques), un réseau Avalara d'agents d'IA automatise le cycle de vie de la conformité grâce à l' un des plus vastes ensembles de solutions fiscales et de conformité du secteur. 

Calcul fiscal unifié à l’international

Calcule la fiscalité américaine, la TVA et les droits de douane en quelques millisecondes
En savoir plus

Dépôt des déclarations

Déclaration pour l’ensemble des juridictions américaines de taxe sur les ventes et l’usage, à grande échelle
En savoir plus

Validation du certificat d'exemption

Numérise, valide et stocke les certificats grâce à l'IA, sans archivage manuel
En savoir plus

Recherche fiscale générative

Fournit des réponses instantanées et soutenues par des experts à partir du moteur de contenu fiscal Avalara
En savoir plus

Classification internationale

Automatise les codes SH et signale les échanges restreints
En savoir plus

Gestion des avis

Lit et résout les avis juridictionnels
En savoir plus

Facturation électronique mondiale

Associe automatiquement les données de facturation aux obligations spécifiques de chaque pays
En savoir plus

Automatisation de l'immatriculation à la TVA

Accélère l’immatriculation à la TVA grâce à l’analyse automatisée des documents par l'IA et à l’importation simplifiée des données
En savoir plus

Conformité agentique : conçue pour la confiance. Conçue pour la performance.

Intégrée au cœur de vos activités

Les agents d'IA se connectent nativement à vos systèmes existants, y compris aux ERP, places de marché, plateformes de point de vente, applications de facturation électronique et outils collaboratifs comme l’e-mail.
Moins de pénalités fiscales
Une conformité agentique intégrée, et non ajoutée a posteriori

Les agents d'IA surveillent les données et le comportement, fournissent des informations sur la conformité et des conseils sur les risques, et automatisent les principales tâches fiscales, notamment les calculs, les déclarations et les classifications. 
Moins de pénalités fiscales
Basée sur la confiance et la précision

La base de données d’Avalara contient des informations pour plus de 190 pays, garantissant que chaque action s’appuie sur le contenu fiscal le plus complet, mis à jour régulièrement et vérifié par des experts. 
Moins de pénalités fiscales
S'étend à l'échelle mondiale, fonctionne localement

Avalara gère la complexité à l'échelle mondiale en respectant les exigences des juridictions fiscales locales, grâce à des milliers de sources de contenu et à des millions de règles fiscales.
Moins de pénalités fiscales
Offre une valeur instantanée et un retour sur investissement prouvé

Les agents d'IA permettent de mettre les clients en service en quelques minutes, et non en plusieurs mois, accélérant ainsi le délai de rentabilisation. 
Moins de pénalités fiscales
Soutenue par une sécurité et un contrôle de niveau professionnel

Avec un accès basé sur les rôles et des certifications, notamment SOC 2 et ISO 27001, Avalara est prête à affronter les environnements de conformité les plus exigeants. 
Moins de pénalités fiscales
Découvrez notre vision de la conformité agentique

BLOG

L'IA agentique remplacera-t-elle le SaaS ?

L'IA agentique d'Avalara ne se contente pas de prendre en charge les tâches fiscales et de conformité, elle fait également le travail. Découvrez comment tout cela fonctionne et pourquoi il est temps d'intégrer l'IA agentique à vos flux de travail. 
Lire le blog
Moins de pénalités fiscales
WEBINAIRE

Découvrez pourquoi l'IA réinvente la finance et la fiscalité

Pour les leaders de la finance et de la fiscalité, l’IA n’est plus une curiosité : c’est devenu une nécessité. Découvrez les enseignements tirés de 345 professionnels de la finance à travers le monde. Ce webinaire abordera l’adoption de l’IA, la facturation électronique et les écarts de conformité dans les secteurs de la finance et de la fiscalité. 
S'inscrire dès maintenant
Moins de pénalités fiscales
BLOG

Avalara lance un assistant d'IA pour une recherche fiscale plus intelligente

Pour aider les entreprises à suivre l’évolution constante des règles fiscales, Avalara intègre l’IA directement dans sa plateforme Avalara Tax Research, une étape clé de sa transformation vers une organisation axée prioritairement sur l’IA. 
Lire le blog
Moins de pénalités fiscales
