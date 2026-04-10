Améliorez la précision, réduisez les retards douaniers et protégez vos marges grâce à des solutions transfrontalières évolutives
Simplifiez la conformité grâce à l'IA agentique
Bénéficiez de classifications très précises des codes SH (Système harmonisé) et HTS (Harmonized Tariff Schedule), alimentées par des moteurs d’IA et de machine learning, ainsi que par l’expertise humaine. En savoir plus sur la conformité optimisée par MCP.
Augmenter les marges internationales
Limitez les risques de coûts supplémentaires à la frontière grâce à des classifications plus précises des codes du Système harmonisé (SH) et à des calculs fiables des droits de douane.
Éliminer les obstacles au commerce
Simplifiez la complexité des ventes transfrontalières en vous appuyant sur notre équipe de 240 experts dédiés et sur un contenu tarifaire mondial couvrant plus de 180 pays.
Obtenir des calculs en temps réel
Augmentez vos marges bénéficiaires en diminuant le coût par transaction. Réduisez la sous-facturation ou la surfacturation des droits de douane grâce à des calculs des droits de douane en temps réel.
Identifiez les restrictions sur les transactions
Restez conforme pour de multiples catégories de marchandises, y compris les biens réglementés, afin de vous concentrer sur les transactions rentables.
Soyez prêt pour les audits
Renforcez votre préparation aux audits douaniers grâce à des classifications SH fiables et une justification détaillée faisant référence aux sections et chapitres du SH.
Vidéo explicative
Calculs mondiaux avec Avalara AvaTax
Automatisez le calcul des droits de douane et des taxes pour garantir la conformité à l’échelle mondiale. Vidéo : Avalara AvaTax calcule automatiquement la taxe de vente et la taxe d’utilisation, la TVA, la GST, les droits de douane et les taxes à l’importation.
Découvrez notre gamme de solutions de conformité au commerce international
Avalara Tariff Code Classification
Fournissez des codes SH, HTS et Schedule B plus précis grâce à une solution évolutive.
« L’outil de classification des codes tarifaires en libre‑service a transformé la manière dont nos marchands abordent l’expédition internationale. Il s’agit d’une solution simple, fiable et rentable qui a simplifié le processus, permettant à nos clients d’étendre leurs activités sans redouter de complications douanières. »
— Shea Felix, vice-président de GlobalPost International