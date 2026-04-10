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Optimisez l’expédition et la classification transfrontalières

Réalisez des expéditions transfrontalières plus rapides et plus précises grâce aux solutions flexibles et automatisées d'Avalara.
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Graphic featuring the Avalara logo and the text 'Cross-Border' with illustrations of container ships and orange dots on a light blue background, representing cross-border shipping in the US.
Découvrez comment Avalara Cross-Border transforme la conformité des expéditions internationales pour les opérations logistiques.
Adopté par les principaux prestataires logistiques
Logo Flexport en texte bleu foncé avec un carré rouge à la fin.
Logo FedEx avec « Fed » en violet et « Ex » en orange, avec une flèche cachée entre le « E » et le « x ».
Logo GlobalPost avec un « G » stylisé dans un carré violet à côté du texte « GlobalPost ».
Texte stylisé « Swap » avec une typographie créative.

Simplifier le commerce transfrontalier et la conformité tarifaire

Remplissez ce court formulaire pour entrer en contact avec un expert Avalara en conformité fiscale et commerce international.

 

Voici ce qui se passera après avoir soumis votre demande :

 

  • Un spécialiste vous contactera pour discuter de la manière dont les solutions transfrontalières d’Avalara peuvent répondre à vos besoins.
  • Nous examinerons vos projets de développement international et vos objectifs de conformité.
  • Vous découvrirez comment utiliser un logiciel pour automatiser le calcul du coût rendu (landed cost), améliorer l’expérience client et réduire le risque de non-conformité.

 

Contactez-nous dès maintenant, nous sommes impatients d’échanger avec vous ! Déjà client ? Obtenez une assistance technique.

Avantages

Améliorez la précision, réduisez les retards douaniers et protégez vos marges grâce à des solutions transfrontalières évolutives

Simplifiez la conformité grâce à l'IA agentique

Bénéficiez de classifications très précises des codes SH (Système harmonisé) et HTS (Harmonized Tariff Schedule), alimentées par des moteurs d’IA et de machine learning, ainsi que par l’expertise humaine. En savoir plus sur la conformité optimisée par MCP.

Augmenter les marges internationales

Limitez les risques de coûts supplémentaires à la frontière grâce à des classifications plus précises des codes du Système harmonisé (SH) et à des calculs fiables des droits de douane.

Éliminer les obstacles au commerce

Simplifiez la complexité des ventes transfrontalières en vous appuyant sur notre équipe de 240 experts dédiés et sur un contenu tarifaire mondial couvrant plus de 180 pays.

Obtenir des calculs en temps réel

Augmentez vos marges bénéficiaires en diminuant le coût par transaction. Réduisez la sous-facturation ou la surfacturation des droits de douane grâce à des calculs des droits de douane en temps réel.

Identifiez les restrictions sur les transactions

Restez conforme pour de multiples catégories de marchandises, y compris les biens réglementés, afin de vous concentrer sur les transactions rentables.

Soyez prêt pour les audits

Renforcez votre préparation aux audits douaniers grâce à des classifications SH fiables et une justification détaillée faisant référence aux sections et chapitres du SH.

Vidéo explicative

Calculs mondiaux avec Avalara AvaTax

Diagram showing Avalara logo at the center connected to various consumer goods with tax rates (+4%, +3%) and a map of China on the right.
Automatisez le calcul des droits de douane et des taxes pour garantir la conformité à l’échelle mondiale. Vidéo : Avalara AvaTax calcule automatiquement la taxe de vente et la taxe d’utilisation, la TVA, la GST, les droits de douane et les taxes à l’importation.

Découvrez notre gamme de solutions de conformité au commerce international

Avalara Tariff Code Classification

Fournissez des codes SH, HTS et Schedule B plus précis grâce à une solution évolutive.
En savoir plus

Avalara AvaTax Cross-Border

Simplifiez les expéditions internationales et évitez les frais imprévus en gérant les services logistiques pour le compte de vos clients, à grande échelle.
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Avalara Trade Restrictions Management

Identifiez les restrictions avant l’expédition grâce à des données basées sur les traités, les politiques fiscales, les interdictions de produits, etc.
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INTÉGRATIONS

Avalara assure la conformité transfrontalière de Shopify Markets et d'eBay International Shipping

Logo BigCommerce avec un élément de design triangulaire.
Logo Avalara rouge sur fond blanc.
pinterest
Logo Salesforce en forme de nuage bleu.
Logo Oracle NetSuite.
Logo de Microsoft avec une icône carrée composée de quatre couleurs.
Logo Shopify représentant un sac de shopping vert avec un « S » et le mot « shopify » en noir.
Logo Intuit QuickBooks avec une icône verte « qb ».
Découvrez plus de 1 400 intégrations partenaires signées

TÉMOIGNAGES CLIENTS

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« L’outil de classification des codes tarifaires en libre‑service a transformé la manière dont nos marchands abordent l’expédition internationale. Il s’agit d’une solution simple, fiable et rentable qui a simplifié le processus, permettant à nos clients d’étendre leurs activités sans redouter de complications douanières. »

— Shea Felix,
vice-président de GlobalPost International
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Affiliations et adhésions

Badge TrustRadius Buyer’s Choice 2025.
Logo de l’American Association of Exporters & Importers (AAEI) avec une flèche rouge ascendante intégrée dans la lettre « I ».
Logo de la NCBFAA avec texte rouge sur un globe bleu avec un motif d'étoile blanche.
Emblème bleu représentant un globe entouré de figures stylisées et encerclé de branches d'olivier.

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