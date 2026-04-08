Contactez-nous

Des solutions sur mesure conçues pour répondre à vos exigences en matière de licences et d’immatriculation fiscale conformité

Réduisez la complexité et les contraintes liées à la gestion de la conformité
Démarrer
Vidéo : découvrez Avalara License Management en action grâce à une démonstration en libre-service, sans argumentaire commercial ni engagement.
Vidéo : découvrez Avalara License Management en action grâce à une démonstration autoguidée, sans contact commercial ni engagement.
Vidéo : découvrez Avalara License Management en action grâce à une démonstration en libre-service, sans argumentaire commercial ni engagement.
Vidéo : découvrez Avalara License Management en action grâce à une démonstration autoguidée, sans contact commercial ni engagement.

Des solutions sur mesure conçues pour répondre à vos exigences en matière de licences et d’immatriculation fiscale conformité

Réduisez la complexité et les contraintes liées à la gestion de la conformité

Le choix de confiance pour les entreprises de tous les secteurs
« Logo Sage en texte vert. »
Logo Highgate avec « HG » stylisé à l'intérieur d'un motif circulaire au-dessus du texte.
Logo Premise Health avec des formes géométriques orange, rouges et bleues.
Logo Mill Creek Residential représentant des formes de montagnes bleues stylisées.
« Logo AMIRI en texte noir sur fond transparent. »
Logo Lexicon avec une icône rectangulaire bleue.

Résolvons ensemble vos problèmes de conformité en matière de licences

Remplissez ce court formulaire pour entrer en contact avec un spécialiste des solutions de licences Avalara. 

 

Voici ce qui se passera une fois que vous aurez soumis votre demande :

 

  • Nous examinerons les besoins de votre entreprise. 
  • L'un de nos spécialistes vous contactera pour discuter de solutions personnalisées. 
  • Vous découvrirez comment Avalara peut vous aider à simplifier votre conformité. 

 

Contactez-nous dès maintenant, nous sommes impatients d’échanger avec vous ! Déjà client ? Obtenir une assistance technique.
Fixer un rendez-vous téléphonique

Avantages

Gestion simplifiée des licences

Avantages

Gestion simplifiée des licences

Travailler plus intelligemment

Automatisez les tâches fastidieuses. Centralisez toutes les licences en un seul endroit afin que votre équipe puisse agir plus rapidement, rester alignée et se concentrer sur les tâches à fort impact, et non sur les feuilles de calcul.

Réduisez les risques

N’attendez pas que les amendes vous rattrapent. Recevez des alertes instantanées avant l'expiration des licences, comblez automatiquement les lacunes de conformité et assurez la conformité de votre entreprise en cas d'audit.

Simplifier la conformité

Réduisez la complexité grâce à un flux de travail simplifié pour toutes les juridictions. Renouvelez les licences par lots, réduisez les heures administratives et garantissez votre conformité, quel que soit le nombre de licences que vous gérez.

TÉMOIGNAGES CLIENTS

Découvrez ce que nos clients en disent

« Je pense que c'est un outil très précieux : toute entreprise devrait utiliser Avalara si elle gère des licences liées à la conformité. »

 

 - Laura Campbell

Responsable Conformité, Kolb Grading
Vidéo : Avalara a aidé Kolb Grading à renforcer sa confiance en matière de conformité grâce à des processus simplifiés et à une réduction du risque d’amendes et de fermetures.

« Comme nous fonctionnons avec des ressources limitées, nous ne voulions pas que notre personnel informatique prenne en charge une partie quelconque de ce système. Au final, nous avons simplement fourni nos données et Avalara s’est occupé du reste. L’équipe de gestion de projet et de transition a été formidable. »

  • Heather Parker
  • Responsable conformité, LAZ Parking

« Il nous suffit de saisir l’adresse de l’établissement et le logiciel nous indique précisément toutes les licences d’exploitation nécessaires. »

  • Misty Wilker
  • Contrôleur, Winsupply
Voir tous les témoignages clients

Solutions de licences

Solutions de licences

Avalara License

Centralisez, suivez et gérez facilement toutes vos licences d’exploitation au sein d’une plateforme sécurisée basée sur le cloud.
En savoir plus

Avalara License Managed Services

Libérez-vous des contraintes quotidiennes liées à la conformité en confiant à Avalara la gestion de vos obligations en matière de licences d’exploitation.
En savoir plus

Avalara License Professional Services

Bénéficiez d'une assistance par projet lors des transitions commerciales telles que les expansions, les fusions, les délocalisations ou les changements structurels.
En savoir plus

Prêt à découvrir ce dont Avalara est capable?

Planifiez une démonstration pour découvrir notre solution.
Demander une démo