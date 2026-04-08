Automatisez les tâches fastidieuses. Centralisez toutes les licences en un seul endroit afin que votre équipe puisse agir plus rapidement, rester alignée et se concentrer sur les tâches à fort impact, et non sur les feuilles de calcul.
Réduisez les risques
N’attendez pas que les amendes vous rattrapent. Recevez des alertes instantanées avant l'expiration des licences, comblez automatiquement les lacunes de conformité et assurez la conformité de votre entreprise en cas d'audit.
Simplifier la conformité
Réduisez la complexité grâce à un flux de travail simplifié pour toutes les juridictions. Renouvelez les licences par lots, réduisez les heures administratives et garantissez votre conformité, quel que soit le nombre de licences que vous gérez.
TÉMOIGNAGES CLIENTS
Découvrez ce que nos clients en disent
« Je pense que c'est un outil très précieux : toute entreprise devrait utiliser Avalara si elle gère des licences liées à la conformité. »
- Laura Campbell
Responsable Conformité, Kolb Grading
Vidéo : Avalara a aidé Kolb Grading à renforcer sa confiance en matière de conformité grâce à des processus simplifiés et à une réduction du risque d’amendes et de fermetures.
« Comme nous fonctionnons avec des ressources limitées, nous ne voulions pas que notre personnel informatique prenne en charge une partie quelconque de ce système. Au final, nous avons simplement fourni nos données et Avalara s’est occupé du reste. L’équipe de gestion de projet et de transition a été formidable. »
Heather Parker
Responsable conformité, LAZ Parking
« Il nous suffit de saisir l’adresse de l’établissement et le logiciel nous indique précisément toutes les licences d’exploitation nécessaires. »