Les recettes issues des pénalités d’audit aident les États à compenser la baisse des recettes fiscales. Ces dernières années, les consommateurs ont acheté moins de produits physiques et davantage de services et de biens immatériels, ce qui a entraîné une réduction de l’assiette de la taxe de vente pour les États. Ce changement oblige de nombreux États à chercher d'autres moyens de compenser la différence. La publicité numérique, la collecte de données et certains services figurent parmi les activités que certains États envisagent de taxer afin d’augmenter leurs recettes. Une autre possibilité pour les États consiste à renforcer le contrôle des entreprises existantes qui pourraient ne pas respecter leurs obligations liées au lien fiscal en matière de collecte et de reversement de la taxe. Si vous vendez dans des États où vous n'êtes pas enregistré, vous risquez de vous voir imposer l'obligation de collecter et de verser la taxe de vente. Plus le temps passe, plus le risque de contrôle fiscal, de pénalités et d'intérêts liés à la taxe de vente est élevé. Une évaluation des risques permet de lever l’incertitude en identifiant les États où vous avez probablement un lien fiscal.