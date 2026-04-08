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Fonctionnalité
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Évaluation gratuite des risques
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Évaluation des risques standard
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Évaluation premium des risques
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Coût
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Gratuit
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Gratuit
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9 800 $
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Mode d’achat
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Gratuit
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En ligne
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Via un commercial
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Impact de haut niveau du lien économique sur votre entreprise
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X
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X
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X
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Analyse détaillée avec référence aux textes légaux des États
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X
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X
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Analyse du lien fiscal physique
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X
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X
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Analyse rétrospective du lien fiscal économique
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1 an
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5 ans
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Calcul de la dette fiscale
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Estimation 1 an (vue globale)
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Jusqu'à 5 ans, détails
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Détermination de la date de début du lien économique
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X
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Consultation des résultats et recommandations
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