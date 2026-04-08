Contactez-nous
A medium-density geometric background featuring translucent white and blue overlapping triangles arranged in a prism pattern. The design is abstract and modern, creating a light, airy effect suitable for digital or web applications.

Vendez dans les 27 pays de l'UE en effectuant une seule déclaration de TVA mensuelle

Simplifiez votre conformité à la TVA dans l'UE et tirez parti du marché de l'e-commerce estimé à 800 milliards de dollars.
Acheter
Personne tenant un document avec des tableaux et des graphiques colorés, parlant au téléphone dans un bureau moderne.
Personne tenant un document avec des tableaux et des graphiques colorés, parlant au téléphone dans un bureau moderne.

Vendez dans les 27 pays de l'UE en effectuant une seule déclaration de TVA mensuelle

Simplifiez votre conformité à la TVA dans l'UE et tirez parti du marché de l'e-commerce estimé à 800 milliards de dollars.

Il est désormais plus facile que jamais de vendre en Europe

En tant que plus grand bloc commercial du monde, les ventes en ligne paneuropéennes en 2020 sont estimées à plus de 800 milliards de dollars.

Le 1er juillet 2021, l'Union européenne (UE) a introduit le mécanisme Import One-Stop Shop (IOSS). Ce nouveau système vise à simplifier les obligations d’immatriculation à la TVA pour les ventes vers l’UE, facilitant la croissance des entreprises, leur conformité et la protection de leur rentabilité.

 

Avec la solution IOSS d'Avalara, vous pouvez :

 

  • vendre dans les 27 États membres de l'UE avec une seule immatriculation à la TVA
  • améliorer votre flux de trésorerie en supprimant le paiement de la TVA à l'importation
  • améliorer l'expérience client grâce à des prix plus fiables et transparents au moment du paiement
  • bénéficier d’un dédouanement plus rapide et simplifié via le « canal vert »

Démarrer avec l'IOSS en trois étapes simples

Étape 1

Enregistrez-vous

Une fois votre entreprise enregistrée, vous recevrez un numéro d’identification IOSS unique à apposer sur tous les colis d’une valeur inférieure à 150 € (environ 176 $ en août 2021) envoyés vers l’UE.

Étape 2

Calculez la TVA au moment du paiement

Pour utiliser l'IOSS, vous devez collecter la TVA au point de vente et la facture doit être soumise avec le colis à la douane.

Étape 3

Déposez vos déclarations

Les déclarations IOSS doivent être déposées tous les mois. Les entreprises basées aux États-Unis sont tenues de désigner un intermédiaire.

Les bases de l'IOSS

Le guichet unique de TVA (IOSS) constitue l'une des réformes les plus importantes qu'ait connu le système de TVA de l'UE depuis des décennies.

 

  • Le régime s'applique désormais aux biens vendus dans l'UE dont la valeur totale de l'envoi est inférieure à 150 €
  • L'UE a supprimé l'exonération de TVA sur les importations d'une valeur inférieure ou égale à 22 €
  • Les entreprises qui n'utilisent pas le guichet unique IOSS devront payer la TVA à l'importation sur tous les biens qu'elles vendent dans l'UE
Illustration de la solution IOSS (Import One-Stop Shop) d'Avalara affichée sur un écran d'ordinateur, entourée de machines et d'un document coché.
Illustration de la solution IOSS (Import One-Stop Shop) d'Avalara affichée sur un écran d'ordinateur, entourée de machines et d'un document coché.

Les bases de l'IOSS

Le guichet unique de TVA (IOSS) constitue l'une des réformes les plus importantes qu'ait connu le système de TVA de l'UE depuis des décennies.

 

  • Le régime s'applique désormais aux biens vendus dans l'UE dont la valeur totale de l'envoi est inférieure à 150 €
  • L'UE a supprimé l'exonération de TVA sur les importations d'une valeur inférieure ou égale à 22 €
  • Les entreprises qui n'utilisent pas le guichet unique IOSS devront payer la TVA à l'importation sur tous les biens qu'elles vendent dans l'UE

Foire aux questions

Cela dépend du pays auprès duquel vous faites la demande et de l’utilisation ou non d’un intermédiaire. En août 2021, Avalara recevait généralement les numéros IOSS dans la semaine suivant l’envoi des documents dûment remplis. Cependant, la demande augmente et des retards pourraient survenir à l’avenir.

Votre numéro IOSS ne peut pas être antidaté et appliqué aux expéditions déjà effectuées.

Non. L'IOSS est un processus facultatif et simplifié qui vous permet d'expédier des marchandises vers les 27 États membres de l'UE à l'aide d'une seule immatriculation. Vous pouvez toujours continuer à expédier vos marchandises via les anciens modèles DAP et DDP. Cependant, si vous choisissez d'utiliser l'IOSS, toutes les transactions consécutives devront être déclarées dans le cadre de l'IOSS.

La réponse dépend du modèle que vous comptez utiliser. Historiquement, deux modèles étaient couramment utilisés, mais avec l’introduction de l’IOSS, une troisième option existe désormais.

  • Livraison sur place (DAP) : la TVA n'est pas facturée au moment de l'achat, mais doit être payée par le client avant qu'il ne soit autorisé à recevoir les marchandises.

  • Droits de douane payés (DDP) : la TVA est appliquée au moment de l'achat, mais les entreprises ne sont pas tenues d'indiquer les frais de TVA.

  • Guichet unique de TVA (IOSS) : les entreprises doivent appliquer des frais de TVA et indiquer au client le montant collecté au moment de la vente.

Les intermédiaires, tels qu'Avalara, sont chargés de la déclaration et du paiement de la TVA dans le cadre de ce régime. L'intermédiaire est solidairement responsable avec l'entreprise inscrite à l'IOSS. L'intermédiaire est tenu de payer l'administration fiscale pour le compte de l'entreprise.

Un intermédiaire doit être désigné lorsqu'une entreprise est établie en dehors de l'UE sans y disposer de présence locale, et qu'elle n'est pas par ailleurs établie dans un pays ayant conclu un accord d'assistance mutuelle en matière fiscale.

Oui. Chaque pays applique une méthode légèrement différente quant à la manière dont les marchandises retournées doivent être déclarées, mais vous pouvez l'indiquer de la même manière que pour un retour de marchandises habituel sur vos déclarations IOSS.

Prêt à découvrir ce dont Avalara est capable?

Planifiez une démonstration pour découvrir notre solution.
Demander une démo