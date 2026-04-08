Le 1er juillet 2021, l'Union européenne (UE) a introduit le mécanisme Import One-Stop Shop (IOSS). Ce nouveau système vise à simplifier les obligations d’immatriculation à la TVA pour les ventes vers l’UE, facilitant la croissance des entreprises, leur conformité et la protection de leur rentabilité.

Avec la solution IOSS d'Avalara, vous pouvez :