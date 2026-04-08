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Logiciel de gestion des taxes de vente et d'utilisation automatisé basé sur le cloud

Simplifiez la conformité fiscale dans tous les secteurs, au-delà des frontières et pour différents types de taxes, réduisez l'exposition aux audits, diminuez les coûts de mise en conformité et gagnez en efficacité.
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Découvrez Avalara AvaTax for Sales and Use Tax grâce à une démonstration autoguidée, sans contact commercial ni engagement.
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Simplifiez la conformité fiscale dans tous les secteurs, au-delà des frontières et pour différents types de taxes, réduisez l'exposition aux audits, diminuez les coûts de mise en conformité et gagnez en efficacité.
Les entreprises de tous les secteurs nous font confiance
Logo GoDaddy avec texte bleu turquoise et icône en forme de cœur.
Logo Dylan's Candy Bar avec des icônes colorées sur le thème des bonbons, notamment une sucette, un cornet de crème glacée, une boîte-cadeau et un verre à martini.
Logo Zillow avec une icône de maison bleue et du texte.
Logo « crocs » vert sur fond noir.
Logo rouge en forme de bouclier avec texte « ECA » blanc au centre.
Texte alternatif : « Logo Moroch en texte noir sur fond blanc. »

Résolvons ensemble vos défis de conformité fiscale

Remplissez ce court formulaire pour entrer en contact avec un spécialiste des solutions fiscales Avalara. 

Voici ce qui se passera une fois que vous aurez soumis votre demande :

 

  • Nous examinerons les besoins de votre entreprise.

  • L'un de nos spécialistes vous contactera pour discuter de solutions personnalisées.

  • Vous découvrirez comment Avalara peut vous aider à simplifier votre conformité.

 

Contactez-nous dès maintenant, nous avons hâte de discuter avec vous !

 

Vous êtes déjà client ? Bénéficiez d'une assistance technique.

VIDÉO EXPLICATIVE

Avalara AvaTax utilise l'automatisation pour accélérer, simplifier et affiner la détermination fiscale.

Stacks of yellow papers representing tax categories: Sales, Excise, VAT, and GST Indirect, each with corresponding icons.
Vidéo : Avalara AvaTax calcule la taxe sur les ventes, la TVA et la GST dans tous les secteurs, au-delà des frontières et pour différents types de taxes

Avantages

Automatisez la taxe sur les ventes et l’utilisation avec plus de précision, une mise en œuvre simplifiée et un retour sur investissement plus rapide

Réduire les risques d'audit

Réduisez vos provisions fiscales et votre exposition aux audits grâce à notre solution unifiée qui automatise les calculs, les exonérations et les déclarations avec un haut niveau de précision.

Gagner un temps précieux

Économisez jusqu’à 34 heures par an en préparation d’audit grâce au système centralisé et précis d’AvaTax qui élimine le suivi des documents sur des systèmes disparates.

Améliorez la précision

Naviguez dans des réglementations fiscales complexes et réduisez le travail manuel grâce aux mises à jour en temps réel d’AvaTax, couvrant plus de 900 000 règles fiscales dans plus de 12 000 juridictions américaines et plus de 190pays.

Fonctionner sans interruption

L’architecture multicloud intégrée d’Avalara avec basculement actif-actif garantit un calcul fiscal 24h/24 et 7j/7 pour votre entreprise.

Sécuriser vos données

La plateforme mondiale Avalara AvaTax est conforme à la norme SOC 2 Type 2 et s’engage à protéger vos données tout en réduisant les risques potentiels.

AGENTIC TAX AND COMPLIANCE™

Laissez les agents d’IA faire le travail.

Imaginez une équipe de conformité numérique qui travaille 24 h/24 et 7 j/7, ne se fatigue jamais et connaît toujours les dernières réglementations de toutes les juridictions.C'est la conformité agentique en action.
Découvrez-en plus
Illustration d’un robot d’IA aux couleurs d’Avalara, entouré d’icônes représentant la confiance, l’automatisation et la technologie.
Illustration d’un robot d’IA aux couleurs d’Avalara, entouré d’icônes représentant la confiance, l’automatisation et la technologie.

AGENTIC TAX AND COMPLIANCE™

Laissez les agents d’IA faire le travail.

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Fonctionnement

La gamme de produits fiscaux pour la gestion des taxes sur les ventes et l'utilisation d'Avalara

  • Commerce de détail
  • Logiciels
  • Fabrication
  • Marchés
  • Cabinets comptables
  • Vente en gros et distribution
  • Énergie
  • Vape et tabac
  • Télécommunications
  • Hébergement et accueil 
  • Boissons alcoolisées, et plus
Vidéo : en savoir plus sur nos solutions fiscales de gestion des taxes sur les ventes et l'utilisation basées sur le cloud.

Plateforme tout-en-un pour simplifier la conformité à la taxe sur les ventes et l’utilisation

Une solution cloud unique pour calculer les taux de taxe, préparer les déclarations et gérer les documents

AvaTax d'Avalara

  • Calculez la taxe sur les ventes et l'utilisation avec une précision accrue grâce à notre technologie géospatiale avancée (précision au niveau du bâtiment)
  • Accédez aux taux étatiques et locaux régulièrement mis à jour selon les dernières lois, exonérations et limites territoriales
  • Détectez les erreurs des fournisseurs afin d’éviter les trop-payés ou les sous-paiements de taxe sur les ventes
  • Créez des règles fiscales spécialisées et suivez les liens économiques en temps réel
En savoir plus sur AvaTax
Vidéo : calculez plus précisément les taxes dans plus de 190 pays et territoires autonomes.

Avalara Returns

  • Automatisez la préparation et le dépôt des déclarations de taxe sur les ventes et d’utilisation, y compris la gestion des avis dans plusieurs juridictions.
  • Réduisez le risque d’audit en déposant des déclarations plus précises et accédez à des rapports complets pour renforcer votre préparation aux audits
  • Réduisez les coûts liés à l'embauche d'un expert fiscal en externalisant les déclarations de taxes sur les ventes à Avalara
  • Limitez les perturbations opérationnelles et réduisez les besoins de formation en simplifiant les exigences déclaratives à mesure que votre rattachement fiscal s’étend
En savoir plus sur Returns
Vidéo : Avalara Returns automatise les tâches fastidieuses de dépôt des déclarations, améliore la précision et réduit les risques d'audit

Avalara Exemption Certificate Management

  • Collectez, vérifiez et stockez les certificats tout en appliquant des calculs transactionnels en temps réel pour améliorer l’expérience client
  • Gérez les certificats numériquement avec des processus simplifiés de signature, de soumission et d’exportation prêts pour audit.
  • Validation assistée par IA pour gagner du temps et des ressources tout en renforçant la fiabilité de la conformité
  • Suivez les certificats arrivant à expiration afin de gérer et automatiser les renouvellements de manière proactive
En savoir plus
Vidéo : simplifiez la gestion des documents de conformité en automatisant vos processus avec Avalara ECM.

Intégrations

Connectez vos systèmes d'entreprise de manière fluide grâce à nos plus de 1 400 intégrations de partenaires certifiées et à notre API robuste

Logo Oracle NetSuite.
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Logo SAP en texte blanc sur fond triangulaire bleu.
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Comment Avalara transforme la gestion fiscale de votre entreprise

Défis en matière de conformité fiscale
Avantages quantitatifs d'Avalara
Avantages qualitatifs d'Avalara

Risque et préparation aux audits

*Améliorez l'efficacité de la préparation des audits jusqu'à 85 %, en réduisant le temps passé par audit jusqu'à 34 heures

Renforcez la confiance en matière de conformité fiscale tout en réduisant la charge administrative

Renforcez la confiance en matière de conformité fiscale tout en réduisant la charge administrative

Coût élevé

*Éliminez les dépenses liées aux experts fiscaux externes et économisez jusqu’à 150 000 $ par an.

Réduisez les risques fiscaux liés à la taxe sur les ventes et facilitez votre expansion dans de nouvelles juridictions.

Réduisez les risques fiscaux liés à la taxe sur les ventes et facilitez votre expansion dans de nouvelles juridictions.

Processus manuels et sources d’erreurs

*Réduisez la charge annuelle de gestion fiscale jusqu’à 510 heures grâce à des processus simplifiés

Concentrez-vous sur des initiatives stratégiques plutôt que sur la prise de décisions fiscales.

Concentrez-vous sur des initiatives stratégiques plutôt que sur la prise de décisions fiscales.

Des réglementations fiscales complexes et en constante évolution

*Récupérez jusqu’à 384 heures par an en évitant et en réduisant jusqu’à 90 % du travail de recherche fiscale.

Appuyez-vous sur des bases de données fiscales régulièrement mises à jour et sur une expertise spécialisée tout en restant à jour face à l’évolution des taux et réglementations

Tirez parti de bases de données de contenu fiscal régulièrement mises à jour et d'une expertise fiscale spécialisée tout en restant au fait de l'évolution des taux et des réglementations

Gestion inefficace des certificats

*Éliminez jusqu’à 416 heures de travail par an grâce à une gestion rigoureuse des certificats d’exonération.

Simplifiez le processus de validation des exonérations pour les ventes tout en renforçant la conformité

Simplifiez le processus de validation des exonérations pour les ventes tout en renforçant la conformité

TÉMOIGNAGES CLIENTS

Découvrez ce que nos clients ont à dire

« Collecter et reverser correctement les taxes de manière automatisée, c’est un véritable soulagement. C'est incroyable ! »

« Collecter et reverser correctement les taxes de manière automatisée, c’est un véritable soulagement. C'est incroyable ! »

The MiiR logo displayed against a blurred background with colorful shelves and plants.
Vidéo : en automatisant la taxe sur les ventes avec Avalara, MiiR a gagné du temps, réduit ses coûts et amélioré son efficacité opérationnelle

« Les lois relatives à la taxe de vente s'étendent et évoluent chaque jour. Suivre ces évolutions tout en maintenant des calculs précis en permanence est pratiquement impossible. Avalara prend en charge cette responsabilité, ce qui nous permet de nous concentrer sur d’autres tâches et projets en toute tranquillité, avec l’assurance que nos clients sont correctement facturés à tout moment. »

  • —Courtney Sullivan
  • Comptable fiscal, Bottomline Technologies

« Nous utilisons AvaTax et cela a permis à chaque service de notre entreprise de facturer facilement, sans craindre une erreur de taxe ni devoir mémoriser une multitude de codes fiscaux ! »

 

  • — Becky Wade
  • Comptable, Equipment Corporation of America

« Nous répondons désormais avec une telle assurance et autorité que les auditeurs passent rapidement à un autre dossier. »

 

  • —Loïs Browne
  • Vice-présidente des finances, Dylan's Candy Bar
Voir tous les témoignages clients

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Avalara Tax Research

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AvaTax Cross-Border

Fournissez un calcul ou une estimation en temps réel des droits de douane et taxes à l’importation au moment du paiement.
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Récompenses

Badge de récompense TrustRadius Buyer's Choice 2025.
Badge TrustRadius Top Rated 2023 avec cinq étoiles.
Logo TrustRadius en texte bleu avec une icône « T  » stylisée.
Badge G2 Leader Winter 2025

Foire aux questions

La taxe sur les ventes est appliquée au moment de l’achat et reversée aux autorités fiscales par le vendeur. La taxe d’utilisation est auto-déclarée après l’achat, en fonction de différents critères, et reversée aux autorités par l’acheteur.

Oui. Avalara AvaTax propose plus de 1 400 intégrations partenaires certifiées ainsi que des API personnalisées compatibles avec de nombreux systèmes comptables, ERP, comptes fournisseurs (AP), achats et plateformes e-commerce. Cette intégration permet d’automatiser le calcul des taxes au sein de vos processus existants, réduisant ainsi la saisie manuelle de données et améliorant la conformité fiscale.

Managed Returns est une solution cloud automatisée de conformité conçue pour aider les entreprises à gagner du temps, réduire leurs coûts et améliorer leur efficacité en simplifiant la préparation, le dépôt, le paiement et la gestion des avis relatifs à la taxe sur les ventes et l’utilisation, aux taxes d’accise et à d’autres taxes spécifiques à certains secteurs.

Avalara Exemption Certificate Management regroupe les certificats papier et numériques dans un référentiel documentaire unique et facilement accessible. Tous les certificats que vous devez collecter pour des achats futurs peuvent être traités automatiquement au moment de l’achat, et vous pouvez définir des rappels pour les certificats arrivant à expiration ainsi que lancer des campagnes de collecte automatisée. Cela contribue à améliorer l’expérience client et à réduire la charge de travail de vos employés.

Avalara Tax Research est un produit par abonnement proposé par Avalara. Il propose des abonnements à du contenu sur les taxes de vente et de puissants outils de recherche utilisés par des milliers d'entreprises et de professionnels de la fiscalité pour les aider à bien gérer leurs taxes.

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