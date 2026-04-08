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Défis en matière de conformité fiscale
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Avantages quantitatifs d'Avalara
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Avantages qualitatifs d'Avalara
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Risque et préparation aux audits
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*Améliorez l'efficacité de la préparation des audits jusqu'à 85 %, en réduisant le temps passé par audit jusqu'à 34 heures
Renforcez la confiance en matière de conformité fiscale tout en réduisant la charge administrative
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Renforcez la confiance en matière de conformité fiscale tout en réduisant la charge administrative
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Coût élevé
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*Éliminez les dépenses liées aux experts fiscaux externes et économisez jusqu’à 150 000 $ par an.
Réduisez les risques fiscaux liés à la taxe sur les ventes et facilitez votre expansion dans de nouvelles juridictions.
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Réduisez les risques fiscaux liés à la taxe sur les ventes et facilitez votre expansion dans de nouvelles juridictions.
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Processus manuels et sources d’erreurs
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*Réduisez la charge annuelle de gestion fiscale jusqu’à 510 heures grâce à des processus simplifiés
Concentrez-vous sur des initiatives stratégiques plutôt que sur la prise de décisions fiscales.
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Concentrez-vous sur des initiatives stratégiques plutôt que sur la prise de décisions fiscales.
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Des réglementations fiscales complexes et en constante évolution
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*Récupérez jusqu’à 384 heures par an en évitant et en réduisant jusqu’à 90 % du travail de recherche fiscale.
Appuyez-vous sur des bases de données fiscales régulièrement mises à jour et sur une expertise spécialisée tout en restant à jour face à l’évolution des taux et réglementations
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Tirez parti de bases de données de contenu fiscal régulièrement mises à jour et d'une expertise fiscale spécialisée tout en restant au fait de l'évolution des taux et des réglementations
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Gestion inefficace des certificats
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*Éliminez jusqu’à 416 heures de travail par an grâce à une gestion rigoureuse des certificats d’exonération.
Simplifiez le processus de validation des exonérations pour les ventes tout en renforçant la conformité
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Simplifiez le processus de validation des exonérations pour les ventes tout en renforçant la conformité