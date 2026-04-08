Les codes du Système harmonisé (HS) sont des codes internationaux standardisés à 6 chiffres servant à classifier les marchandises échangées. Les codes à dix chiffres, qui incluent le code SH dans leurs six premiers chiffres, sont utilisés pour déterminer les droits de douane et les réglementations applicables à l’importation. Ces codes sont appelés codes du barème tarifaire harmonisé (HTS) par les États-Unis, codes TARIC dans l'UE, et peuvent avoir des noms différents dans d'autres pays et régions. Les codes à 10 chiffres sont spécifiques à chaque pays, ce qui signifie qu'un article aura un code unique pour chaque pays. Les codes de l'annexe B sont également des codes à 10 chiffres spécifiques aux États-Unis utilisés pour classer les marchandises exportées, tenus à jour par le Bureau du recensement des États-Unis. Les codes tarifaires font généralement référence aux codes susmentionnés utilisés pour imposer des droits sur les importations, varient d'un pays à l'autre et sont souvent basés sur le système HS.

Codes du Système harmonisé (HS) : codes à 6 chiffres normalisés au niveau international pour classer les marchandises échangées

Codes du barème tarifaire harmonisé (HTS) et codes TARIC : codes à 10 chiffres spécifiques à chaque pays utilisés pour déterminer les droits d'importation et les réglementations

Codes de l'annexe B : codes à 10 chiffres spécifiques à chaque pays utilisés par les États-Unis pour classer les marchandises exportées

Codes tarifaires : terme général désignant les codes énumérés ci-dessus