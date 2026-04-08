Une plateforme centralisée pour assurer votre conformité commerciale à l’international
Accélérer le commerce grâce à l’IA agentique
Les serveurs MCP d’Avalara intègrent l’intelligence de conformité dans les ERP, les plateformes de commerce électronique et les chaînes d’approvisionnement afin de simplifier la conformité transfrontalière. En savoir plus
Simplifier les transactions internationales
Centralisez le calcul des droits de douane, des taxes à l’importation, de la TVA, de la TPS, ainsi que des taxes de vente et sur l’utilisation depuis une plateforme unique.
Améliorer l'expérience client
Tirez parti des accords commerciaux préférentiels ou punitifs pour bénéficier de taux réduits, proposer des prix plus compétitifs et réduire l’abandon client.
Calculer les droits de douane en temps réel
Collectez les droits de douane et taxes à l’importation dès le passage en caisse (même en l’absence de codes SH) afin de garantir la transparence et éviter l’abandon de panier ou les colis refusés.
Préserver et améliorer vos marges
Assurez-vous que les droits collectés auprès des clients couvrent bien les frais réellement appliqués par les autorités douanières.
Se connecter à des solutions de classification
Tirez parti d’Avalara Tariff Code Classification pour une attribution plus précise et plus efficace des codes SH, HTS et Schedule B.
Fonctionnement
Calculs mondiaux AvaTax
Fournissez votre catalogue produits avec les classifications SH-6 ou SH-10, ou des descriptions d’articles, détails de listing et pays de destination.
Connectez-vous à vos systèmes e-commerce ou ERP via nos intégrations prêtes à l’emploi ou via l'API.
Calculez (pour les articles préclassifiés) ou estimez les droits de douane et taxes à l’importation dans votre panier en ligne.
Vidéo : Avalara AvaTax calcule la taxe de vente et la taxe d’utilisation, la TVA, la GST ainsi que les droits de douane et les taxes à l’importation.
Simplifiez les transactions mondiales pour votre entreprise et vos clients
Fournir des coûts rendus plus précis
Utilisez Avalara Tariff Code Classification pour bénéficier de classifications SH-6 ou SH-10 plus précises.
Tirez parti de la bibliothèque de classifications SH d’Avalara en fournissant des informations de base sur vos produits afin de générer une liste probable de codes SH pour une estimation en temps réel.
Fournir des coûts rendus plus précis
Utilisez Avalara Tariff Code Classification pour bénéficier de classifications SH-6 ou SH-10 plus précises.
Tirez parti de la bibliothèque de classifications SH d’Avalara en fournissant des informations de base sur vos produits afin de générer une liste probable de codes SH pour une estimation en temps réel.
Offrir une expérience client supérieure
Créez une expérience d’achat en ligne transparente et sans friction pour vos clients internationaux.
Proposez une expérience d’achat en rendu droits acquittés (DDP) afin de réduire les risques d’abandon de panier.
Réduisez le risque de sous-facturation ou de surfacturation dû à une mauvaise classification.
Offrir une expérience client supérieure
Créez une expérience d’achat en ligne transparente et sans friction pour vos clients internationaux.
Proposez une expérience d’achat en rendu droits acquittés (DDP) afin de réduire les risques d’abandon de panier.
Réduisez le risque de sous-facturation ou de surfacturation dû à une mauvaise classification.
Accélérez la croissance à l’international
Simplifiez les complexités des ventes transfrontalières.
Bénéficiez du soutien continu de nos experts à mesure que votre activité se développe.
Réduisez les coûts et améliorez la précision grâce à une solution flexible.
Accélérez la croissance à l’international
Simplifiez les complexités des ventes transfrontalières.
Bénéficiez du soutien continu de nos experts à mesure que votre activité se développe.
Réduisez les coûts et améliorez la précision grâce à une solution flexible.
INTÉGRATIONS
Avalara assure la conformité transfrontalière de Shopify Markets et d'eBay International Shipping
« Il faudrait que j’engage au moins trois personnes spécialisées dans la fiscalité pour faire le travail qu’Avalara accomplit pour nous. »
- Jason Macatangay directeur financier, Threadless
« Automatiser la gestion de la taxe de vente était essentiel pour soulager nos équipes et simplifier nos processus. L'automatisation de la taxe de vente nous donne la tranquillité d'esprit et la confiance nécessaires pour étendre nos activités dans de nouvelles zones géographiques. »
Automatisez l'attribution des codes du Système harmonisé (SH), des codes de la Liste tarifaire harmonisée (HTS) et des codes de l'Annexe B grâce à une solution évolutive.
AvaTax d'Avalara
Appliquez des taux de taxe plus précis et actualisés en fonction de la région, de la taxabilité, de la législation, etc.
Conformité fiscale internationale
Découvrez comment la classification tarifaire s’intègre dans une stratégie globale de conformité au commerce international.
Foire aux questions
Foire aux questions
Les serveurs MCP (Model Context Protocol) connectent les API Avalara AvaTax Cross-Border aux agents d’IA et aux plateformes partenaires. Cela permet d’exécuter automatiquement des tâches de conformité, comme le calcul des droits de douane et des taxes à l’importation, directement dans les ERP, places de marché et systèmes de chaîne logistique. Résultat : une mise en œuvre plus rapide, moins d’erreurs et des opérations internationales plus fluides.
Un droit de douane est un impôt indirect appliqué à l’importation ou à l’exportation de biens dans une transaction transfrontalière. Les droits de douane concernent actuellement uniquement les biens physiques.
Les taxes à l’importation sont des taxes à la consommation instaurées par les gouvernements. Elles sont généralement calculées en pourcentage du prix de vente (incluant éventuellement les droits de douane) et s’appliquent aux importations ainsi qu’aux ventes domestiques. La TVA et la TPS sont les formes les plus courantes de taxes à l’importation.
Pour le calcul en temps réel des droits de douane et des taxes à l’importation, oui. Les codes SH, HTS et tarifaires sont associés aux taux de droits spécifiques d’un pays pour un produit donné. Disposer de codes SH exacts est la première étape pour calculer les taxes transfrontalières.
Si vous ne disposez pas d’un code SH, vous pouvez tout de même estimer les droits et taxes à la caisse avec un minimum d’informations, ne perdez pas de ventes grâce à Avalara Cross-Border Estimated. Cette fonctionnalité s’applique uniquement aux nouvelles transactions. Les transactions rétroactives nécessitent un code SH-10 précis pour effectuer un calcul.
Les codes du Système harmonisé (HS) sont des codes internationaux standardisés à 6 chiffres servant à classifier les marchandises échangées. Les codes à dix chiffres, qui incluent le code SH dans leurs six premiers chiffres, sont utilisés pour déterminer les droits de douane et les réglementations applicables à l’importation. Ces codes sont appelés codes du barème tarifaire harmonisé (HTS) par les États-Unis, codes TARIC dans l'UE, et peuvent avoir des noms différents dans d'autres pays et régions. Les codes à 10 chiffres sont spécifiques à chaque pays, ce qui signifie qu'un article aura un code unique pour chaque pays. Les codes de l'annexe B sont également des codes à 10 chiffres spécifiques aux États-Unis utilisés pour classer les marchandises exportées, tenus à jour par le Bureau du recensement des États-Unis. Les codes tarifaires font généralement référence aux codes susmentionnés utilisés pour imposer des droits sur les importations, varient d'un pays à l'autre et sont souvent basés sur le système HS.
Codes du Système harmonisé (HS) : codes à 6 chiffres normalisés au niveau international pour classer les marchandises échangées
Codes du barème tarifaire harmonisé (HTS) et codes TARIC : codes à 10 chiffres spécifiques à chaque pays utilisés pour déterminer les droits d'importation et les réglementations
Codes de l'annexe B : codes à 10 chiffres spécifiques à chaque pays utilisés par les États-Unis pour classer les marchandises exportées
Codes tarifaires : terme général désignant les codes énumérés ci-dessus
Le modèle DDP est un mode d’expédition dans lequel le vendeur prend en charge le paiement des droits de douane et des taxes. Pour les transactions transfrontalières vendues selon ce modèle, le vendeur perçoit généralement les droits et taxes à l’avance, lors du paiement en ligne. C’est l’expérience attendue par la plupart des acheteurs en ligne.
Le Delivered at Place (DAP) est un modèle d’expédition dans lequel l’acheteur assume la responsabilité du paiement des droits de douane et des taxes. Pour les transactions transfrontalières vendues selon ce modèle, l'acheteur paie généralement les droits et taxes à la réception des marchandises. Cela peut entraîner des surprises désagréables ou des refus de livraison. Selon ce modèle, le vendeur n'est responsable que de la livraison physique des marchandises.
Le seuil de minimis correspond à une valeur maximale en dessous de laquelle aucun droit ou taxe n’est appliqué, et où les formalités douanières sont allégées. Le seuil applicable aux droits de douane peut différer de celui applicable aux taxes à l’importation. Plusieurs facteurs déterminent si un envoi est exonéré, et ces seuils peuvent évoluer fréquemment. Attribuer des codes tarifaires précis est essentiel pour anticiper ces changements., car une modification d'un seuil de minimis n'équivaut pas à une modification du code tarifaire.
Le calcul en temps réel des droits de douane et des taxes à l’importation au moment du paiement permet de réduire le risque d’abandon de panier, de marchandises bloquées en douane et d’expérience client dégradée. En fournissant à vos clients un coût rendu plus précis, vous leur offrez une expérience d’achat en ligne fluide, comparable à un achat effectué dans leur propre pays.
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