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Préparation, dépôt et paiement des déclarations orientées IA

Avalara Returns donne aux entreprises de toutes tailles la puissance et la confiance nécessaires pour gérer le processus de déclaration avec la précision et l’efficacité que seule notre plateforme alimentée par l’IA peut offrir.

Découvrez Avalara Returns en action grâce à une démonstration en libre-service, sans argumentaire commercial ni engagement.
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Tableau de bord affichant les déclarations déposées et les confirmations avec une invite « Découvrir » et une infobulle indiquant « Accédez aux déclarations déposées et restez prêt pour les audits ».
Tableau de bord affichant les déclarations déposées et les confirmations avec une invite « Découvrir » et une infobulle indiquant « Accédez aux déclarations déposées et restez prêt pour les audits ».

Préparation, dépôt et paiement des déclarations orientées IA

Avalara Returns donne aux entreprises de toutes tailles la puissance et la confiance nécessaires pour gérer le processus de déclaration avec la précision et l’efficacité que seule notre plateforme alimentée par l’IA peut offrir.

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Les entreprises de tous les secteurs nous font confiance
Logo d'Atlas Sign Industries avec une icône de globe sur fond bleu.
Logo Zillow avec une icône de maison bleue et du texte.
Logo Cisco avec texte bleu et des barres verticales ressemblant à un pont.
Logo MiiR en texte noir avec un symbole de marque déposée.
« Logo avec deux mains blanches tenant un symbole atomique au-dessus du mot « Synergy » en cursive sur fond bleu. »
Logo NEFCO avec un hexagone orange et du texte bleu.

Relevons ensemble vos défis de conformité fiscale

Remplissez ce court formulaire pour entrer en contact avec un spécialiste des solutions fiscales Avalara.

 

Voici ce qui se passera une fois que vous aurez soumis votre demande :

 

  • Nous examinerons les besoins de votre entreprise.
  • L'un de nos spécialistes vous contactera pour discuter de solutions personnalisées.
  • Vous découvrirez comment Avalara peut vous aider à simplifier votre conformité.

 

Contactez-nous dès maintenant, nous avons hâte de discuter avec vous !

 

Vous êtes déjà client ? Bénéficiez d'une assistance technique.

Vidéo explicative

Confiez vos obligations déclaratives complexes à un préparateur dédié.

Avalara Managed Returns Premium logo on a white background.

Avantages

Une plateforme complète pour la préparation, le dépôt et le paiement des déclarations

Transformez la conformité fiscale avec les serveurs MCP et les agents Avalara

Nos partenaires et développeurs peuvent tirer parti des serveurs MCP d’Avalara et des agents Returns pour faire évoluer et automatiser leur processus de préparation et de dépôt des déclarations fiscales, sans avoir à configurer ou gérer des intégrations. Avalara est le premier acteur du secteur à proposer cette approche, construite sur la plateforme de conformité multicloud la plus performante, résiliente et évolutive du marché. Nos agents seront également disponibles via le registre A2A.

Conçu pour évoluer et approuvé par des clients du monde entier

Avalara a traité et déposé plus de 6 millions de déclarations en 2024, au service de plus de 43 000 clients dans le monde. Que vous déposiez des milliers de déclarations par an ou seulement quelques-unes, Avalara Returns évolue avec la croissance de votre entreprise.

Un précision alimentée par l'IA qui réduit le risque en cas de contrôle

Avalara utilise l’automatisation par l'IA pour déposer des milliers de déclarations fiscales avec exactitude et dans les délais. L’assistant d'IA de gestion des avis simplifie la création des notifications et accélère la résolution des problèmes. La solution Avalara Returns vous alerte sur les nouvelles obligations fiscales afin de rester conforme et d’éviter des amendes ou pénalités inutiles.

S’intègre aux applications métier que vous utilisez

Conçue pour s’intégrer à pratiquement tous les environnements financiers, la solution Avalara possède plus de 1 400 intégrations partenaires certifiées avec des ERP, des plateformes d'e-commerce, des solutions d'achats et des systèmes POS. Avalara Returns se connecte aux systèmes que vous utilisez déjà et les unifie via une plateforme unique de conformité et fiscalité alimentée par l’IA.

Conçue spécifiquement pour la conformité sectorielle

Avalara Returns gère les exigences fiscales complexes et sectorielles grâce à une automatisation précise, réduisant les efforts manuels dans les secteurs à forte complexité. Avalara Returns prend en charge, entre autres, les secteurs des télécommunications, de l’hôtellerie, de l’énergie et des carburants.

Offre des performances de niveau entreprise avec une résilience multicloud permanente

Avalara Returns offre la rapidité, l’évolutivité et la disponibilité qu'exigent les entreprises modernes. Avalara fonctionne en mode actif-actif sur AWS, Azure, GCP et OCI avec faible latence et haute disponibilité. Le service
reste opérationnel même en cas de panne d’une région cloud.

Les évolutions fiscales Avalara 2026 sont arrivées

La 10e édition de notre rapport annuel présente de manière engageante les principales politiques relatives à la taxe de vente, aux droits de douane et à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Lire le rapport
Avalara Tax Desk – Illustration graphique
Avalara Tax Desk – Illustration graphique

Les évolutions fiscales Avalara 2026 sont arrivées

La 10e édition de notre rapport annuel présente de manière engageante les principales politiques relatives à la taxe de vente, aux droits de douane et à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Fonctionnement

Avalara Returns

  • Connectez vos données de transaction à Avalara, ajoutez les informations d’enregistrement pour chaque site où vous déposez des déclarations, et donnez-nous l’autorisation de déposer les déclarations en votre nom.
  • Avalara Returns collecte automatiquement les données de vos systèmes métier, prépare vos déclarations, puis procède au dépôt et au paiement selon le calendrier que vous avez défini.
  • Ajoutez ou supprimez des lieux de dépôt : le service s’adapte à vos besoins. Téléchargez vos avis fiscaux via le portail Avalara, et nous nous occupons du reste.
Avalara Managed Returns logo with abstract orange and blue design elements.
Vidéo : Avalara Managed Returns automatise la préparation, le dépôt et la gestion des avis depuis une interface unique.

Préparation et dépôt des déclarations de la taxe sur les ventes pour les entreprises de toutes tailles

Avalara Managed Returns

La solution idéale pour les entreprises de taille intermédiaire souhaitant externaliser la préparation, le dépôt et le paiement des taxes de vente et sur l'utilisation.

  • Externalisez une partie du processus déclaratif et réduisez vos coûts.
  • Recevez des données mises à jour régulièrement via l’intégration native avec Avalara AvaTax.
  • Confiez à Avalara la gestion des avis et des paiements, en plus de la préparation et du dépôt des déclarations de la taxe de vente.
« Illustration d’une interface de configuration des déclarations mettant en avant des fonctionnalités comme les prépaiements automatisés, le dépôt automatique, la prise en charge des juridictions étatiques et locales, l'assistance pour la résolution des avis, l'archivage numérique de toutes les déclarations. »
« Illustration d’une interface de configuration des déclarations mettant en avant des fonctionnalités comme les prépaiements automatisés, le dépôt automatique, la prise en charge des juridictions étatiques et locales, l'assistance pour la résolution des avis, l'archivage numérique de toutes les déclarations. »

Avalara Managed Returns

La solution idéale pour les entreprises de taille intermédiaire souhaitant externaliser la préparation, le dépôt et le paiement des taxes de vente et sur l'utilisation.

  • Externalisez une partie du processus déclaratif et réduisez vos coûts.
  • Recevez des données mises à jour régulièrement via l’intégration native avec Avalara AvaTax.
  • Confiez à Avalara la gestion des avis et des paiements, en plus de la préparation et du dépôt des déclarations de la taxe de vente.

Avalara Managed Returns Premium

La solution idéale pour les grandes entreprises à la recherche d’un accompagnement dédié pour leurs déclarations relatives aux taxes de vente et sur l'utilisation.

  • Travaillez avec un préparateur dédié pour vos besoins personnalisés.
  • Offrez à votre entreprise la flexibilité nécessaire pour gérer des exigences spécifiques.
  • Minimisez les risques de conformité grâce à des rapports détaillés.
Texte alternatif : « Interface de configuration de Returns Premium mettant en évidence des fonctionnalités telles que la gestion des déclarations complexes, l’accompagnement par un fiscaliste dédié, la prise en charge de déclarations supplémentaires et des rapports détaillés pour réduire le risque d’audit. »
Texte alternatif : « Interface de configuration de Returns Premium mettant en évidence des fonctionnalités telles que la gestion des déclarations complexes, l’accompagnement par un fiscaliste dédié, la prise en charge de déclarations supplémentaires et des rapports détaillés pour réduire le risque d’audit. »

Avalara Managed Returns Premium

La solution idéale pour les grandes entreprises à la recherche d’un accompagnement dédié pour leurs déclarations relatives aux taxes de vente et sur l'utilisation.

  • Travaillez avec un préparateur dédié pour vos besoins personnalisés.
  • Offrez à votre entreprise la flexibilité nécessaire pour gérer des exigences spécifiques.
  • Minimisez les risques de conformité grâce à des rapports détaillés.

Avalara VAT Reporting et Managed VAT Reporting

La solution idéale pour les entreprises opérant à l’international. Avalara vous aide à gérer la déclaration mondiale de TVA depuis une plateforme unique afin de rester conforme aux règles du Royaume-Uni et de l’Union européenne.

  • Identifiez vos obligations en matière de TVA et immatriculez-vous pour déclarer la TVA.
  • Simplifiez vos opérations internationales grâce à une gestion centralisée de la TVA.
  • Générez des déclarations plus précises et prêtes à être soumises.
Découvrir Avalara VAT Reporting
Texte alternatif : Panneau « Erreurs & Avertissements de transactions » montrant des alertes et indiquant plus de 150 contrôles de données effectués.
Texte alternatif : Panneau « Erreurs & Avertissements de transactions » montrant des alertes et indiquant plus de 150 contrôles de données effectués.

Avalara VAT Reporting et Managed VAT Reporting

La solution idéale pour les entreprises opérant à l’international. Avalara vous aide à gérer la déclaration mondiale de TVA depuis une plateforme unique afin de rester conforme aux règles du Royaume-Uni et de l’Union européenne.

  • Identifiez vos obligations en matière de TVA et immatriculez-vous pour déclarer la TVA.
  • Simplifiez vos opérations internationales grâce à une gestion centralisée de la TVA.
  • Générez des déclarations plus précises et prêtes à être soumises.
Arrière-plan géométrique bleu avec triangles superposés.

Intégrations

AvaTax fonctionne avec de nombreux systèmes métier que vous utilisez déjà.

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Tableau comparatif des produits

Choisissez la solution adaptée à votre entreprise

Fonctionnalités du produit
Managed Returns
Managed Returns Premium

Extraction automatisée des données de vente depuis les places de marché, les plateformes d'e-commerce et les logiciels comptables

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Les ventes et les vendeurs utilisent des formulaires fiscaux pour chaque État et juridiction locale

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Déclaration des taxes sur l'utilisation par les consommateurs

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Prise en charge des déclarations SST gratuites

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Avalara prépare et dépose les déclarations clients

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Approbation automatique de chaque dépôt

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Source unique de paiement (Avalara Treasury)

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Gestion des avis

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Calcul et déclaration des prépaiements

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Déclarations multisites

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Ajustements avancés (ex : incitation fiscale FL Enterprise Zone)

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Calendriers avancés (ex : CO Public Improvement Fee, CA Schedule H)

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Déclarations canadiennes

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Report de crédit

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Accès multi-utilisateurs

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Synchronisation automatique avec plusieurs canaux de vente et comptables

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Import CSV et alertes d’erreurs

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Création et modification de transactions dans l’interface

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Rapports détaillés de passif par État

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Accès aux déclarations historiques et confirmations

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Gestion des entités et utilisateurs dans un compte unique

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Contact direct et préparateur fiscal dédié

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Gestion spéciale des déclarations

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Service premium pour déclarations complexes, à fort volume ou revenus élevés

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TÉMOIGNAGES CLIENTS

Découvrez ce que nos clients ont à dire

« Avalara Returns est tellement simple… cela me fait gagner énormément de temps que je peux consacrer à un travail à plus forte valeur ajoutée plutôt qu’à remplir des formulaires. »

  • — Alex Morris-Bouza
  • Comptable général, LSI Solutions

« Avalara Returns est tellement simple… cela me fait gagner énormément de temps que je peux consacrer à un travail à plus forte valeur ajoutée plutôt qu’à remplir des formulaires. »

  • — Alex Morris-Bouza
  • Comptable général, LSI Solutions
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« Avalara a rendu mon travail beaucoup plus simple et rapide, me faisant gagner des heures chaque jour. » Cela enlève la conformité de vos épaules. »

  • — Courtney Sullivan
  • Comptable fiscal, Bottomline Technologies

« Avec Avalara, je peux rapprocher 39 États en environ quatre heures… Avant, cela me prenait trois à cinq jours. »

  • — Becky Wade
  • Comptable, Equipment Corporation of America

« Nous recherchions davantage de précision et de sérénité, avec beaucoup moins d’efforts à fournir. Maintenant, il nous suffit d'appuyer sur un bouton. » Cela rend vraiment notre processus de recouvrement beaucoup plus fluide. »

  • — Gary Bennett
  • Directeur financier, Atlas Sign Industries
Voir tous les témoignages clients

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Avalara Returns for Accountants

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Avalara Exemption Certificate Management (ECM)

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Avalara Business Licenses

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Récompenses

Badge TrustRadius Top Rated 2023 avec cinq étoiles.
Badge TrustRadius Buyer's Choice 2025 au design hexagonal bleu turquoise.
Logo de certification AICPA SOC en bleu, indiquant la conformité aux normes de contrôle des organisations de services.
Badge G2 Leader Hiver 2025.

Foire aux questions

Avalara vous aide à résoudre les défis courants de conformité

Managed Returns est une solution cloud automatisée de conformité conçue pour aider les entreprises à gagner du temps, réduire les coûts et améliorer l’efficacité en simplifiant la préparation, le dépôt, le paiement et la gestion des avis relatifs à la taxe de vente et d’utilisation, à la taxe d'accise et aux taxes sectorielles spécifiques.

Managed Returns Premium offre tous les avantages de Managed Returns tout en répondant aux besoins spécifiques et complexes de votre entreprise. Managed Returns Premium vous donne accès à un interlocuteur conformité dédié, qui connaît bien les activités de votre entreprise et ses besoins fiscaux. Il prend également en charge les prépaiements anticipés, les déclarations non standard ainsi que l’assistance à la gestion des sites.

Oui, vous pouvez soumettre les avis via le portail Avalara, et notre équipe conformité examinera tous les avis relatifs aux déclarations que nous avons déposées.

Avalara commence à déposer vos déclarations auprès des juridictions concernées dès que vous les approuvez.

  • Avant le 21 du mois précédent : les clients Avalara doivent ajouter toutes les nouvelles déclarations (par exemple, une déclaration pour avril qui doit être déposée en mai doit être ajoutée avant le 20 avril).
  • Avant le 1er : les clients Avalara doivent effectuer toute modification concernant leurs dépôts planifiés, notamment les changements de fréquence ou de formulaire, avant la fin de la période concernée. Par exemple, si une déclaration trimestrielle doit passer à un dépôt mensuel à partir d’octobre, la modification doit être effectuée avant le 31 octobre.
  • Du 1er au 10 : les clients Avalara rapprochent leurs transactions du mois précédent, vérifient leurs montants dus et leurs paiements, puis valident leurs déclarations pour dépôt.
  • Le 10 à 17 h 00 (heure du Pacifique) : toute déclaration qui n’a pas encore été approuvée par le client est automatiquement validée afin qu’Avalara Compliance puisse la déposer dans les délais.
  • Du 11 au 14 (selon les week-ends et jours fériés) : Avalara procède au prélèvement des fonds sur les comptes bancaires des clients afin d’effectuer le paiement des déclarations.
  • Du 11 à la fin du mois : Avalara Compliance dépose l’ensemble des déclarations afin que les déclarations et les paiements soient traités avant leurs échéances respectives.
  • Après le 5 du mois suivant : les clients Avalara peuvent télécharger et consulter leurs confirmations de déclaration dans Avalara AvaTax.

Oui. Vous pouvez demander une modification ou un dépôt rétroactif en contactant votre responsable de compte ou en créant un ticket d'assistance.

Oui. Des rapports détaillés sont disponibles dans Avalara AvaTax pour les utilisateurs de Managed Returns.

Oui. Avalara dépose toutes les déclarations relatives aux taxes de vente et sur l'utilisation au niveau étatique et local.

Avi, notre assistant alimenté par l’IA entraîné sur les systèmes Avalara, les configurations de comptes et les intégrations, aide les utilisateurs à accomplir leurs tâches, résoudre des problèmes et répondre aux questions en temps réel.

Les serveurs MCP (Model Context Protocol) constituent la base de l’écosystème d'IA d’Avalara. Ils rendent possible la communication entre agents d’IA ainsi que l’utilisation des API de la plateforme Avalara, favorisant des intégrations transparentes, des processus adaptatifs et une interopérabilité étendue avec les systèmes d’IA d’entreprise. Avec MCP, la conformité devient accessible et exploitable à travers sur l'ensemble des ERP, places de marché et écosystèmes partenaires.

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