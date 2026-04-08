Les entreprises de tous les secteurs nous font confiance
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Fonctionnalités du produit
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Managed Returns
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Managed Returns Premium
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Extraction automatisée des données de vente depuis les places de marché, les plateformes d'e-commerce et les logiciels comptables
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Les ventes et les vendeurs utilisent des formulaires fiscaux pour chaque État et juridiction locale
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Déclaration des taxes sur l'utilisation par les consommateurs
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Prise en charge des déclarations SST gratuites
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Avalara prépare et dépose les déclarations clients
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Approbation automatique de chaque dépôt
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Source unique de paiement (Avalara Treasury)
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Gestion des avis
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Calcul et déclaration des prépaiements
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Déclarations multisites
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Ajustements avancés (ex : incitation fiscale FL Enterprise Zone)
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Calendriers avancés (ex : CO Public Improvement Fee, CA Schedule H)
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Déclarations canadiennes
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Report de crédit
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Accès multi-utilisateurs
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Synchronisation automatique avec plusieurs canaux de vente et comptables
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Import CSV et alertes d’erreurs
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Création et modification de transactions dans l’interface
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Rapports détaillés de passif par État
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Accès aux déclarations historiques et confirmations
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Gestion des entités et utilisateurs dans un compte unique
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Contact direct et préparateur fiscal dédié
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Gestion spéciale des déclarations
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Service premium pour déclarations complexes, à fort volume ou revenus élevés
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