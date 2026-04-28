Les solutions Avalara peuvent vous aider à simplifier le calcul des taux de taxe, la déclaration, le suivi des exonérations, et bien plus encore.
Les entreprises de tous les secteurs nous font confiance
Avantages
Réduisez la complexité de la conformité fiscale, quel que soit votre secteur d'activité ou la taille de votre entreprise
Réduisez les risques d'audit grâce à une plus grande précision
Grâce à l’automatisation de la conformité fiscale, les calculs de taux sont plus précis, la taxe d’utilisation est correctement évaluée, les déclarations sont déposées dans les délais, les certificats d’exonération sont à jour et facilement accessibles, et vous pouvez vous immatriculer dans toutes les juridictions appropriées.
Réduire les coûts élevés et l'épuisement de vos ressources
Avalara vous permet de déléguer les tâches chronophages qui peuvent épuiser vos équipes financières et comptables. Les mises à jour des règles et des taux sont automatiquement transmises à vos systèmes. Vous pouvez également laisser Avalara gérer la préparation et le dépôt de vos déclarations.
Vendez partout, sur tous les canaux
Avalara fournit une source unique et fiable pour vos données de taxes sur les transactions, avec un niveau de précision accru sur l’ensemble de vos canaux et plateformes, y compris vos points de vente, réseaux sociaux et places de marché, aux États-Unis comme à l’international.
Développez-vous en toute confiance
L'automatisation aide les entreprises à mieux gérer la complexité fiscale qui accompagne souvent la croissance de leur activité. Les efforts nécessaires pour rester en conformité dans quelques États sont très différents de ceux requis lorsque vous exercez vos activités dans la majorité des États américains. De plus, vendre à l’international ajoute un niveau de complexité supplémentaire. Grâce à l'automatisation, il est plus facile de se développer, et votre entreprise pourra adopter de nouvelles plateformes commerciales qui s'intégreront probablement à Avalara.
Améliorer l'expérience client
Avalara fournit des taux en temps réel directement dans votre panier d'achat ou votre système de facturation au moment de l'achat. Notre solution simplifie également le stockage et la collecte des certificats d'exonération afin de garantir une expérience de paiement rapide.
VIDÉO EXPLICATIVE
Conformité fiscale mondiale, évolutive et basée sur le cloud
Réduisez le stress lié aux audits et aux pénalités grâce à une solution qui s’intègre à votre écosystème technologique existant.
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Avalara AvaTax
Appliquez des taux d'imposition plus précis et actualisés en fonction de la région, de la taxabilité, de la législation, etc.
« Avalara me fait gagner du temps en utilisant les coordonnées de latitude et de longitude pour déterminer les taux de taxe. Leur outil de gestion des certificats d’exonération me permet de charger des milliers de certificats, de suivre les dates d’expiration et d’automatiser les demandes de renouvellement. »
— William Mullaney
Responsable de la fiscalité indirecte — AIG, ThermoFisher
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