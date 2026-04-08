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Simplifier la gestion fiscale grâce à des contenus validés par des experts et à une recherche alimentée par l’IA d’Avalara

Obtenez des réponses claires et concises à toutes vos questions complexes en matière de fiscalité avec Avalara Tax Research.
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Les entreprises de tous les secteurs nous font confiance
Logo Avalara avec texte noir avec deux lignes diagonales orange.
Logo CVS Pharmacy avec un symbole en forme de cœur rouge.
Logo Bank of America avec un texte bleu et un motif semblable à un drapeau rouge et bleu.
Logo Nike avec le mot « Nike » et le symbole en forme de coche
Logo Netflix en texte rouge gras sur fond noir.
Logo Wendy's représentant une fille rousse avec des nattes au-dessus du nom de la marque en écriture rouge.

Relevons ensemble vos défis de conformité fiscale

Remplissez ce court formulaire pour entrer en contact avec un spécialiste des solutions fiscales Avalara.

 

Voici ce qui se passera une fois que vous aurez soumis votre demande :

 

  • Nous examinerons les besoins de votre entreprise.
  • L'un de nos spécialistes vous contactera pour discuter de solutions personnalisées.
  • Vous découvrirez comment Avalara peut vous aider à simplifier votre conformité.

 

Contactez-nous dès maintenant, nous sommes impatients d’échanger avec vous ! Déjà client ? Obtenir une assistance technique.
Relevons ensemble vos défis de conformité fiscale

Fonctionnement

Accédez à des réponses fiscales fiables, plus rapidement et plus intelligemment grâce à Avi, l'assistant de recherche d'IA d'Avalara.

Fonctionnement

Accédez à des réponses fiscales fiables, plus rapidement et plus intelligemment grâce à Avi, l'assistant de recherche d'IA d'Avalara.

Avantages

Évaluez les règles et réglementations fiscales avec plus de rapidité, de précision et de confiance

Simplifiez la recherche fiscale

Accédez rapidement à des règles et à des taux de taxe très précis et spécifiques à chaque État, ainsi qu'à du contenu sur le commerce transfrontalier, éliminant ainsi les recherches manuelles dans de multiples sources.

Obtenir des réponses instantanément

Utilisez Avi, l’assistant de recherche fiscale d’Avalara propulsé par l’IA, pour obtenir des réponses rapides en langage clair accompagnées de références aux textes officiels afin de gagner du temps et de pendre des décisions éclairées.

Améliorer la précision des taux

Appliquez des taux précis correspondant à l’adresse exacte grâce à des données de localisation détaillées et à la validation des limites territoriales afin d’éviter des erreurs coûteuses liées aux estimations basées sur le code postal.

Accéder à un contenu fiable en matière de commerce

Simplifiez les transactions transfrontalières en tirant parti d'un contenu fiable sur le commerce international, d'analyses élaborées par des experts et de la puissance de l'IA pour simplifier la recherche des codes tarifaires.

Suivre l'historique fiscal

Validez les décisions passées grâce aux taux historiques et aux évolutions législatives, facilitez les audits et justifiez vos classifications fiscales antérieures.

Réduire les risques de conformité

Réduisez les risques d'erreur et de pénalités, des règles d’exonération et des outils matriciels garantissant des classifications plus précises dans toutes les juridictions.

Améliorer la conformité dans un paysage fiscal en constante évolution

Recherche intelligente optimisée par l'IA

  • Posez vos questions fiscales par chat pour des réponses instantanées
  • Obtenez des réponses claires, accompagnées de références et de liens vers les contenus d’origine
  • Gagnez 384 heures par an en réduisant de 90 % le temps consacré à la recherche fiscale.*
Texte alternatif : assistant de recherche fiscale alimenté par l’IA d’Avalara, Avi, affiché sur un tableau de bord avec des outils fiscaux et un arrière-plan représentant un aigle en vol au coucher du soleil.
Texte alternatif : assistant de recherche fiscale alimenté par l’IA d’Avalara, Avi, affiché sur un tableau de bord avec des outils fiscaux et un arrière-plan représentant un aigle en vol au coucher du soleil.

Recherche intelligente optimisée par l'IA

  • Posez vos questions fiscales par chat pour des réponses instantanées
  • Obtenez des réponses claires, accompagnées de références et de liens vers les contenus d’origine
  • Gagnez 384 heures par an en réduisant de 90 % le temps consacré à la recherche fiscale.*

Contenu fiscal centralisé en temps réel

  • Accédez aux règles et taux de taxe de vente et sur l'utilisation régulièrement mis à jour
  • Obtenez du contenu consolidé provenant des 50 États et de Washington
  • Consultez les modifications de taux et de règles approuvées par les autorités
Carte interactive des États-Unis pour la bibliothèque logicielle d’Avalara avec un menu déroulant de sélection d’État, une légende indiquant le statut d’accès et un aigle en vol en arrière-plan.
Carte interactive des États-Unis pour la bibliothèque logicielle d’Avalara avec un menu déroulant de sélection d’État, une légende indiquant le statut d’accès et un aigle en vol en arrière-plan.

Contenu fiscal centralisé en temps réel

  • Accédez aux règles et taux de taxe de vente et sur l'utilisation régulièrement mis à jour
  • Obtenez du contenu consolidé provenant des 50 États et de Washington
  • Consultez les modifications de taux et de règles approuvées par les autorités

Solution prête pour les audits

  • Suivre l'historique des changements des taux et des lois
  • Exportez et partagez les réponses avec les parties prenantes
  • Défendez vos décisions avec assurance en fournissant des détails
Indications de taxabilité pour un logiciel ASP (SaaS) dans le Kentucky, précisant qu’il est taxable lorsque le serveur est situé hors de l’État, avec un historique des mises à jour et des références juridiques à l’appui.
Indications de taxabilité pour un logiciel ASP (SaaS) dans le Kentucky, précisant qu’il est taxable lorsque le serveur est situé hors de l’État, avec un historique des mises à jour et des références juridiques à l’appui.

Solution prête pour les audits

  • Suivre l'historique des changements des taux et des lois
  • Exportez et partagez les réponses avec les parties prenantes
  • Défendez vos décisions avec assurance en fournissant des détails

* Résultats issus d’une étude commandée par Avalara portant sur une organisation composite utilisant Avalara Tax Research.

TABLEAU COMPARATIF DES OFFRES

Choisissez le modèle d'abonnement adapté à votre entreprise

Fonctionnalité
Essentials
Standard
Premium
Règles, taux et lois fiscales pour les 50 États américains et le District de Columbia
Oui
Oui
Oui
L'assistant de recherche fiscale par IA (Avi) vous aide à répondre aux questions fiscales plus rapidement que jamais
Oui
Oui
Oui
Présentation simplifiée des lois fiscales
Oui
Oui
Oui
Assistance en cas de contrôle fiscal ou de demande des autorités étatiques et locales**
Oui
Oui
Oui
Des réponses sur le traitement fiscal fondées sur la législation, pour les clients et les équipes internes
Oui
Oui
Oui
Des tableaux de fiscalité faciles à exporter et à partager
Oui
Oui
Oui
Notifications par e-mail personnalisées en cas de modification des lois ou des taux, selon les juridictions et préférences sélectionnées
Oui
Oui
Oui
Bibliothèques de contenu sur le commerce transfrontalier mises à jour et classification par code SH
Oui
Oui
Oui
Réponses claires de type oui/non sur la fiscalité
Oui
Oui
Oui

Base de données consultable de plus de 24 000 questions-réponses, avec un accès direct aux experts fiscaux d’Avalara

Oui (limité à 6 par an)

Oui

Oui
Taux de taxe de vente et d’utilisation déterminés à partir de l’adresse exacte
Oui
Oui
Oui
Historique des lois fiscales et des réponses
Oui
Oui
Arbres de décision en matière de traitement fiscal pour les livraisons directes, les contrats publics, la construction et la maintenance logicielle
Oui
Oui
Modules complémentaires disponibles : bibliothèques de réponses fiscales personnalisées, contenu international, restauration et télécommunications, ainsi que taux spécifiques pour l’automobile, les carburants et la restauration
Oui
Oui
Flexibilité pour créer et gérer des matrices fiscales adaptées à vos produits, services et implantations
Oui
Matrices fiscales personnalisées régulièrement mises à jour pour refléter les évolutions réglementaires, sans intervention manuelle
Oui
Précision accrue de la conformité pour les secteurs soumis à des règles fiscales non standard (ex. télécommunications, construction, logiciels)
Oui

** Sous réserve des conditions générales

TÉMOIGNAGES CLIENTS

Découvrez ce que nos clients en disent

« La recherche basée sur l'IA dans Avalara Tax Research a changé la donne en réduisant mon temps de recherche de plus de 80 %. »

 

  • —Dakota Cox,
  • Comptabilité fournisseurs, Averitt Express.

« Travailler avec Avalara a été une expérience parfaite. Nous nous appuyons sur leur expertise à bien des égards, par exemple en utilisant Avalara Tax Research pour déterminer la taxabilité d’un produit dans différentes juridictions. Pouvoir compter sur cette expertise fait gagner énormément de temps à mon équipe ; je ne sais pas comment nous pourrions nous en passer. »

  • —Missy Basone
  • Directrice financière (CFO), Set Solutions

« Avalara nous a libérés de la complexité liée à la détermination de ce que nous devons payer et à qui. La tranquillité d’esprit que procure le fait de gérer correctement la taxe sur les ventes et la taxe d’utilisation est inestimable. »

  • —Joe Faust
  • Directeur des ventes, Electric Motor Supply Company
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Récompenses

Badge de récompense TrustRadius Buyer's Choice 2025.
Badge TrustRadius Top Rated 2023 avec cinq étoiles.
Logo TrustRadius en texte bleu avec une icône « T  » stylisée.
Badge G2 Leader Winter 2025
Badge Inc. 500 Honoree avec un motif étoilé en dégradé orange et jaune.

Foire aux questions

Avalara Tax Research est une plateforme de recherche fiscale alimentée par l’IA, proposant des règles, des taux et des analyses de taxabilité régulièrement mis à jour à travers les États-Unis.

La solution Avalara Tax Research s’adresse à un large éventail d’utilisateurs, mais elle est particulièrement adaptée aux professionnels de la finance et de la fiscalité, notamment les directeurs fiscaux, analystes fiscaux, comptables, directeurs comptables, contrôleurs de gestion, responsables financiers, auditeurs, et autres.

Le contenu est régulièrement mis à jour avec les modifications approuvées par les autorités, garantissant une meilleure précision et conformité.

Oui. Avalara Tax Research est reconnue par les autorités étatiques et locales et intègre des retours en temps réel afin de fournir des données fiscales historiques, des références légales et une documentation complète, facilitant ainsi la gestion des audits en toute confiance.

Oui. Avalara Tax Research élimine ou réduit la dépendance aux consultants tiers en fournissant des conseils fiscaux clairs et validés par des experts.

Oui. Avec un abonnement à Avalara Tax Research Standard ou Premium, vous pouvez utiliser la fonction Contacter un expert fiscal pour soumettre votre question directement à nos experts en recherche fiscale et recevoir une réponse personnalisée et rapide.

Non. Avalara Tax Research est un outil de recherche en libre-service autonome et basé sur le web.

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