Relevons ensemble vos défis de conformité fiscale
* Résultats issus d’une étude commandée par Avalara portant sur une organisation composite utilisant Avalara Tax Research.
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Fonctionnalité
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Essentials
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Standard
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Premium
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Règles, taux et lois fiscales pour les 50 États américains et le District de Columbia
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Oui
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Oui
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Oui
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L'assistant de recherche fiscale par IA (Avi) vous aide à répondre aux questions fiscales plus rapidement que jamais
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Oui
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Oui
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Oui
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Présentation simplifiée des lois fiscales
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Oui
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Oui
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Oui
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Assistance en cas de contrôle fiscal ou de demande des autorités étatiques et locales**
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Oui
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Oui
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Oui
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Des réponses sur le traitement fiscal fondées sur la législation, pour les clients et les équipes internes
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Oui
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Oui
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Oui
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Des tableaux de fiscalité faciles à exporter et à partager
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Oui
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Oui
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Oui
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Notifications par e-mail personnalisées en cas de modification des lois ou des taux, selon les juridictions et préférences sélectionnées
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Oui
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Oui
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Oui
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Bibliothèques de contenu sur le commerce transfrontalier mises à jour et classification par code SH
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Oui
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Oui
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Oui
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Réponses claires de type oui/non sur la fiscalité
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Oui
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Oui
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Oui
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Base de données consultable de plus de 24 000 questions-réponses, avec un accès direct aux experts fiscaux d’Avalara
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Oui (limité à 6 par an)
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Oui
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Oui
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Taux de taxe de vente et d’utilisation déterminés à partir de l’adresse exacte
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Oui
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Oui
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Oui
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Historique des lois fiscales et des réponses
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Oui
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Oui
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Arbres de décision en matière de traitement fiscal pour les livraisons directes, les contrats publics, la construction et la maintenance logicielle
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Oui
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Oui
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Modules complémentaires disponibles : bibliothèques de réponses fiscales personnalisées, contenu international, restauration et télécommunications, ainsi que taux spécifiques pour l’automobile, les carburants et la restauration
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Oui
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Oui
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Flexibilité pour créer et gérer des matrices fiscales adaptées à vos produits, services et implantations
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Oui
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Matrices fiscales personnalisées régulièrement mises à jour pour refléter les évolutions réglementaires, sans intervention manuelle
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Oui
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Précision accrue de la conformité pour les secteurs soumis à des règles fiscales non standard (ex. télécommunications, construction, logiciels)
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Oui