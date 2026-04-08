ECM Pro répond aux besoins de la majorité de nos clients grâce à un ensemble puissant d’outils : automatisation de la collecte et du suivi des certificats (documents manquants, renouvellements), vérification simplifiée, gestion centralisée pour un accès rapide, validation automatique des documents et intégration des lois fiscales et règles d’exemption.

Si vous avez moins de 1 000 clients exemptés de taxes et que vous avez des scénarios fiscaux simples, ECM Essentials pourrait vous convenir. Si vous avez trois employés ou plus chargés de la conformité fiscale, plusieurs sites, un besoin de personnaliser vos formulaires et leur utilisation, ou d’autres complexités nécessitant davantage de configuration, Avalara Exemption Certificate Management Premium est probablement une solution plus adaptée.