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Avalara Exemption Certificate Management Pro Améliorez l’efficacité et la précision grâce à une automatisation complète de la gestion des certificats d’exemption

Avalara Exemption Certificate Management (ECM) Pro renforce la conformité, simplifie les processus, s’intègre parfaitement et offre un accompagnement expert aux entreprises de toutes tailles.

Aperçu

Fonctionnement

Collecter et renouveler des certificats

Améliorez votre efficacité avec des e-mails de suivi automatisés envoyés dès qu’un certificat manque ou arrive à expiration.

Automatiser la validation des certificats

Aidez vos clients à remplir les bons formulaires grâce à un système basé sur l’OCR qui détecte automatiquement les erreurs, les informations manquantes et vérifie les numéros d’identification fiscale dans les États pris en charge.

Stocker et récupérer les certificats d’exonération

Améliorez l’accès aux documents grâce à un stockage centralisé dans le cloud offrant une visibilité à l’échelle de l’entreprise, pour permettre une recherche rapide et une réponse efficace aux audits.

Renforcer votre conformité en matière de certificats d’exonération

Limitez les risques de documents inexacts, non valides ou manquants grâce à des outils d'automatisation et de vérification sophistiqués.
  • Améliorez la précision des certificats grâce aux outils de validation par OCR et IA dès la collecte.
  • Suivez l'expiration des certificats et demandez-en de nouveaux de manière proactive.
  • Mettez en œuvre des processus automatisés pour gagner en efficacité et réduire les erreurs.

Automatiser les tâches quotidiennes

Consacrez plus de temps à des projets générateurs de revenus pendant que le logiciel d'automatisation d'Avalara gère vos tâches de conformité quotidiennes.
  • Réduisez le temps nécessaire pour collecter, examiner et gérer les certificats.
  • Réduisez les efforts nécessaires pour suivre les règles d’exonération et les dates d’expiration.
  • Externalisez la recherche sur les lois fiscales et les mises à jour réglementaires au lieu de mobiliser vos ressources internes.

Créer une meilleure expérience client

Permettez à vos clients de télécharger facilement les certificats afin d'améliorer le processus d'achat global.
  • Évitez les crédits, les refactures, les retards de commande et les problèmes de chaîne d'approvisionnement dus à des certificats non collectés ou incorrects.
  • Aidez les clients à sélectionner et à remplir le bon formulaire rapidement et correctement.
  • Rappelez automatiquement aux clients les prochaines dates d'expiration.

AGENTIC TAX AND COMPLIANCE™

Laissez les agents d’IA faire le travail.

Imaginez une équipe de conformité numérique qui travaille 24 h/24 et 7 j/7, ne se fatigue jamais et connaît toujours les dernières réglementations de toutes les juridictions. C'est la conformité agentique en action.
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Illustration d’un robot d’IA aux couleurs d’Avalara, entouré d’icônes représentant la confiance, l’automatisation et la technologie.
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Comparaison des produits ECM

Découvrez quel produit est adapté à vos besoins

Caractéristiques

Exemption Certificate Management Essentials

21Exemption Certificate Management Pro

Exemption Certificate Management Premium

Conformité aux normes SOC 2 de type 1 et 2

API et intégrations disponibles

Exemptions accordées aux clients et stockage des certificats

Recherche en langage naturel

Création de rapports de base

Validation automatique des documents avec la reconnaissance optique des caractères

Gestion des campagnes de collecte de certificats

Validation améliorée du numéro d'identification fiscale de l'État

Intégration des lois fiscales et des règles d’exonération

Module de commerce électronique

Matrice d'exonérations

Stockage des certificats

Authentification unique

Champs de données, pièces jointes et commentaires personnalisés

Recherche avancée et création de rapports

Fonctionnalités de processus avancées et personnalisation

Régions et motifs d’exonération personnalisés

Module de vente au détail

Rôles utilisateur personnalisés

Foire aux questions

ECM Pro répond aux besoins de la majorité de nos clients grâce à un ensemble puissant d’outils : automatisation de la collecte et du suivi des certificats (documents manquants, renouvellements), vérification simplifiée, gestion centralisée pour un accès rapide, validation automatique des documents et intégration des lois fiscales et règles d’exemption.

Si vous avez moins de 1 000 clients exemptés de taxes et que vous avez des scénarios fiscaux simples, ECM Essentials pourrait vous convenir. Si vous avez trois employés ou plus chargés de la conformité fiscale, plusieurs sites, un besoin de personnaliser vos formulaires et leur utilisation, ou d’autres complexités nécessitant davantage de configuration, Avalara Exemption Certificate Management Premium est probablement une solution plus adaptée.

Oui. ECM Pro propose une fonctionnalité de gestion des campagnes de collecte qui vous permet d'envoyer automatiquement un message à vos clients lorsque des certificats sont sur le point d'expirer ou s'ils sont manquants ou non valides. Il s’agit d’une campagne d’e-mails de relance qui continuera à demander les certificats jusqu’à leur réception, ce qui fera gagner du temps à votre équipe et allégera sa charge de travail.

À mesure qu'une entreprise se développe, la gestion des transactions et des exemptions peut devenir fastidieuse et chronophage. ECM Pro automatise le processus de gestion des certificats d'exonération afin de réduire le risque associé aux erreurs manuelles, de minimiser le besoin de saisie manuelle des données et de gagner du temps. ECM Pro vous aide à gérer un nombre croissant de transactions exonérées sans mobiliser de ressources supplémentaires, afin que votre entreprise puisse se concentrer sur son développement et sa croissance plutôt que sur les contraintes de conformité.

Outre son intégration native avec Avalara AvaTax, ECM Pro met à votre disposition un large éventail d’API pour se connecter facilement à vos plateformes et systèmes, notamment vos plateformes d'e-commerce, d'ERP, de CRM ou solutions comptables. Pour faciliter le processus d'intégration, Avalara propose une assistance complète et des ressources conçues pour les développeurs.

En outre, Avalara propose des intégrations prédéfinies pour de nombreuses plateformes, ce qui permet d'accélérer le processus d'intégration et de réduire l'effort de développement personnalisé requis.

Oui. ECM Pro utilise une solution basée sur le cloud pour vous permettre de stocker, suivre et gérer les certificats d'exonération de plusieurs sites en un seul endroit. Grâce à une base de données centralisée dans le cloud, toute l’entreprise accède à un référentiel unique, sécurisé et simple d’utilisation, accessible aussi bien aux équipes sur site qu’aux collaborateurs à distance. Collectez, validez et stockez les certificats d’exonération de vos clients, quel que soit leur emplacement, puis associez ces certificats au lieu ou à la juridiction concerné, ce qui vous permet d’appliquer le traitement fiscal et le taux appropriés à chaque transaction.

Oui. La base de données Tax Exemption Resource Library, parmi les plus complètes du marché, propose des formulaires d’exonération de taxe de vente, des certificats de revente et SST, ainsi que des certificats d’exonération pour les secteurs manufacturier, agricole et énergétique, adaptés aux exigences de chaque État et localité. Notre bibliothèque de ressources propose également des informations détaillées et actualisées en continu sur les lois et réglementations fiscales dans différentes juridictions, facilitant ainsi le suivi des évolutions pour les entreprises et leur faisant gagner un temps précieux.

Absolument. ECM Pro inclut un module de gestion des certificats d'exonération pour le commerce électronique qui permet aux acheteurs de télécharger des certificats d'exonération via notre portail Web sécurisé (CertExpress) avant ou au moment de l'achat depuis leur compte client ou un panier d'achat en ligne. Ce module pour le commerce électronique permet aux nouveaux clients de démarrer rapidement et d'accélérer le traitement des commandes.

ECM Pro est régulièrement mis à jour avec les dernières règles fiscales et exigences en matière de certificats d’exonération, aidant ainsi les entreprises à se conformer aux lois et réglementations en vigueur.

En général, il ne s'agit pas de savoir si votre entreprise va être contrôlée, mais quand. Dans bien des cas, lorsqu’un contrôleur constate qu’une taxe n’a pas été perçue et qu’aucun certificat d’exonération ou de revente valide n’est disponible, il considérera que le montant de taxe non collecté doit être appliqué à l’ensemble des mois couverts par la période d’audit. La pénalité pourrait être le montant de la taxe de vente non perçue, plus une amende spécifiée, multiplié par chaque mois de la période de contrôle. Le coût d’un certificat manquant peut augmenter et entraîner des pénalités financières importantes. ECM Pro vous aide à collecter les certificats, à suivre leurs dates d’expiration, à en vérifier la validité et à les stocker et les récupérer facilement en cas d’audit.

ECM Pro fournit les outils de validation automatique nécessaires pour vérifier les certificats dès leur réception et demander le remplacement des documents incorrects ou non valides. De plus, ECM Pro utilise CertExpress, éliminant ainsi toute incertitude lors de la création et du remplissage des certificats d’exonération. CertExpress demande la zone fiscale ou la région ainsi que le motif d’exemption, puis fournit le formulaire approprié. CertExpress aide également le créateur du formulaire à le remplir, en s'assurant que les champs inutiles sont grisés et que les champs obligatoires sont remplis dans le format approprié. Ces outils réduisent la frustration et, par conséquent, augmentent la satisfaction et la fidélisation des clients.

La solution ECM Pro est conforme aux normes SOC 2 de type 1 et 2 et est certifiée. Les certifications SOC 2 Type 1 et Type 2 sont des procédures d’audit qui garantissent la sécurité des données en ligne et assurent des services hébergés de manière sécurisée ainsi que des pratiques opérationnelles protégeant la confidentialité des clients et des utilisateurs finaux. Lors du choix d’un fournisseur SaaS, une entreprise soucieuse de la sécurité doit exiger la conformité à la norme SOC 2.

Nous disposons d'une solution appelée ECM Managed Services Pro. Nos experts vous accompagnent grâce à une équipe d'assistance dédiée pour vous aider dans la résolution des problèmes, le téléchargement de documents, la validation des certificats et la gestion des campagnes d’e-mails de collecte, y compris les demandes de renouvellement de certificats.

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