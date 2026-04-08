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Caractéristiques
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Exemption Certificate Management Essentials
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21Exemption Certificate Management Pro
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Exemption Certificate Management Premium
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Conformité aux normes SOC 2 de type 1 et 2
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API et intégrations disponibles
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Exemptions accordées aux clients et stockage des certificats
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Recherche en langage naturel
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Création de rapports de base
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Validation automatique des documents avec la reconnaissance optique des caractères
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Gestion des campagnes de collecte de certificats
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Validation améliorée du numéro d'identification fiscale de l'État
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Intégration des lois fiscales et des règles d’exonération
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Module de commerce électronique
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Matrice d'exonérations
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Stockage des certificats
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Authentification unique
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Champs de données, pièces jointes et commentaires personnalisés
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Recherche avancée et création de rapports
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Fonctionnalités de processus avancées et personnalisation
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Régions et motifs d’exonération personnalisés
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Module de vente au détail
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Rôles utilisateur personnalisés