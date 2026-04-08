Notre assistant de création de certificats (CertExpress) améliore la fiabilité des certificats reçus en posant des questions simples afin d’aider les clients à choisir le bon formulaire, en fonction de leur situation et de leur juridiction.

L'outil aide également les clients à remplir les champs du formulaire. Si le formulaire n'est pas correctement rempli, le certificat ne sera pas soumis.

Si vous recevez des certificats d’exonération en dehors du portail, il vous suffit de les télécharger dans ECM Essentials. Les dates d'expiration spécifiques à chaque État sont prédéfinies afin que vous sachiez quand demander des renouvellements à vos clients.