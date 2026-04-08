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Avalara Exemption Certificate Management (ECM) Essentials

Automatisez le processus de collecte et de stockage des certificats d’exonération

Capture et stockage électroniques de certificats en temps réel pour les entreprises bénéficiant d'exonérations fiscales simples.

Présentation d'ECM Essentials

Fonctionnement

Automatiser le processus de collecte et de stockage des certificats d’exonération

Envoyez aux clients un lien CertExpress pour les guider dans la création de certificats. Ils peuvent également charger des formulaires existants pour un stockage centralisé.

Bénéficier d'un meilleur contrôle et de calculs plus précis

ECM Essentials s'intègre à votre instance Avalara AvaTax existante et n'exonère la taxe sur une transaction que lorsqu'un certificat valide a été reçu.

Suivre facilement les expirations

Consultez l'état des certificats, suivez les renouvellements, découvrez les prochaines expirations et collectez de nouveaux certificats pour éviter les retards de vente.

Améliorer l'efficacité sans ajouter de ressources

Exemption Certificate Management Essentials automatise les tâches de conformité afin de simplifier vos processus d’exonération.

Améliorer l'efficacité sans ajouter de ressources

Exemption Certificate Management Essentials automatise les tâches de conformité afin de simplifier vos processus d’exonération.
  • Comparée aux processus manuels, l’automatisation de la gestion des certificats d’exonération simplifie les opérations, augmente la productivité et réduit les erreurs.
  • CertExpress permet à vos clients de gérer eux-mêmes leurs certificats, réduisant la frustration, les échanges répétés, les problèmes d’avoirs ou de refacturation et les retards de commande liés à des certificats inexacts.
  • Offrir une meilleure expérience d'achat globale contribue à augmenter la fidélisation de la clientèle et à améliorer vos résultats.

Réduire le risque d'erreurs de conformité

Le suivi des certificats d'exonération est essentiel pour le respect de la réglementation fiscale.

Réduire le risque d'erreurs de conformité

Le suivi des certificats d'exonération est essentiel pour le respect de la réglementation fiscale.
  • La collecte et la conservation de certificats d’exonération valides contribuent à réduire le risque de pénalités, d’amendes et de problèmes de service client.
  • ECM Essentials se connecte à AvaTax pour calculer la taxe de vente uniquement lorsque des données d’exonération ou une image de certificat sont enregistrées.

Comparaison des produits ECM

Caractéristiques

Principes essentiels de la gestion des certificats d'exemption

Exemption Certificate Management Pro

En savoir plus

Exemption Certificate Management Premium

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Conformité aux normes SOC 2 de type 1 et 2

API et intégrations disponibles

Exemptions accordées aux clients et stockage des certificats

Recherche en langage naturel

Création de rapports de base

Validation automatique des documents avec la reconnaissance optique des caractères

Gestion des campagnes de collecte de certificats

Validation améliorée du numéro d'identification fiscale de l'État

Intégration des lois fiscales et des règles d’exonération

Module de commerce électronique

Matrice d'exonérations

Stockage des certificats

Authentification unique

Champs de données, pièces jointes et commentaires personnalisés

Recherche avancée et création de rapports

Fonctionnalités de processus avancées et personnalisation

Régions et motifs d’exonération personnalisés

Module de vente au détail

Rôles utilisateur personnalisés

Foire aux questions

Foire aux questions

Avec ECM Essentials, si l'achat d'un client est identifié comme une vente exonérée, AvaTax ne supprimera la taxe que si des données d'exonération ou une image de certificat sont enregistrées, offrant ainsi davantage de contrôle et de précision dans les calculs.

Notre assistant de création de certificats (CertExpress) améliore la fiabilité des certificats reçus en posant des questions simples afin d’aider les clients à choisir le bon formulaire, en fonction de leur situation et de leur juridiction.

L'outil aide également les clients à remplir les champs du formulaire. Si le formulaire n'est pas correctement rempli, le certificat ne sera pas soumis.

Si vous recevez des certificats d’exonération en dehors du portail, il vous suffit de les télécharger dans ECM Essentials. Les dates d'expiration spécifiques à chaque État sont prédéfinies afin que vous sachiez quand demander des renouvellements à vos clients.

Avec ECM Essentials, vous disposez d'une base de données de certificats numériques, soumis via CertExpress ou ajoutés par votre équipe. Vous pouvez associer les certificats aux comptes de vos clients, facilitant ainsi leur recherche, leur accès et leur récupération.

Avec ECM Essentials, vous pouvez facilement générer un rapport et consulter l'état d'expiration des certificats, ce qui vous permet de déterminer plus facilement quand demander de nouveaux certificats. Depuis ECM Essentials, vous pouvez envoyer un e-mail directement à votre client pour en demander un nouveau.

Ressources

Produit

Exemption Certificate Management Pro

ECM Pro est conçu pour améliorer considérablement l’efficacité des processus de conformité, de gestion et de préparation aux audits.
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Image Avalara
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Produit

Exemption Certificate Management Pro

ECM Pro est conçu pour améliorer considérablement l’efficacité des processus de conformité, de gestion et de préparation aux audits.

Produit

Exemption Certificate Management Premium

Les fonctionnalités avancées et les options personnalisables font d’ECM Premium une solution idéale pour les entreprises aux besoins complexes et au volume élevé d’exonérations.
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Produit

Exemption Certificate Management Premium

Les fonctionnalités avancées et les options personnalisables font d’ECM Premium une solution idéale pour les entreprises aux besoins complexes et au volume élevé d’exonérations.

Produit

Gestion des certificats d’exonération fournisseurs

Créez et envoyez des certificats aux fournisseurs à grande échelle pour éviter des retards inutiles ou le paiement d'impôts que vous ne devez pas.
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Produit

Gestion des certificats d’exonération fournisseurs

Créez et envoyez des certificats aux fournisseurs à grande échelle pour éviter des retards inutiles ou le paiement d'impôts que vous ne devez pas.
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