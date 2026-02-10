Jornada do Avalarian: Conheça a trajetória da Solange Macedo

Em 2020, Solange Macedo iniciou sua trajetória na Avalara como Desenvolvedora Sênior na área de Returns, em um período desafiador, pois era começo da pandemia. Desde o processo seletivo, se sentiu acolhida, principalmente pela recrutadora que conduziu o processo e demonstrava paixão pela empresa, cativando seu interesse em começar sua jornada na Avalara. Sua trajetória é marcada por evolução, desenvolvimento e por um propósito claro: crescer junto com a Avalara.

Crescimento dentro da área de Engenharia

A jornada de Solange é marcada por uma evolução constante, que começou como Desenvolvedora Sênior, depois Tech Lead e agora atua como Gerente de Engenharia. Ao longo da sua trajetória na Avalara, sempre atuou na área de engenharia na área de Returns. A experiência de integrar projetos internacionais foi especialmente significativa. “Nos últimos 3 anos eu tive a possibilidade de trabalhar com projetos internacionais dentro desta mesma área, o que era uma expectativa minha desde que entrei na Avalara pois acho sensacional poder ter esse intercâmbio de culturas dentro da mesma empresa,” conta. Em outubro de 2025, foi oficialmente promovida a Gerente de Engenharia e é responsável por liderar o time tanto sob o ponto de vista técnico quanto operacional, buscando sempre equilibrar a eficiência das entregas com o desenvolvimento das pessoas. Seu foco também está em promover o alinhamento entre as demandas estratégicas do produto e as capacidades do time, cultivando um ambiente colaborativo, engajado e voltado à alta performance.

Superando desafios complexos

Para Solange, os principais desafios da área estão ligados à necessidade de equilibrar agilidade e qualidade em um ambiente em constante transformação. “Acredito que os maiores desafios do setor envolvem reagir rapidamente às mudanças, garantindo entregas ágeis sem comprometer a qualidade”, explica. Ela destaca ainda que a incorporação de novas tecnologias, como a inteligência artificial, traz oportunidades e responsabilidades. “A adoção dessas inovações exige aprendizado contínuo e adaptação dos processos, para que possamos aproveitar todo o potencial da tecnologia sem perder produtividade ou estabilidade nas entregas”, completa.

Projetos que fazem diferença

Entre os projetos que mais marcam sua trajetória está a iniciativa de “RaaSificação” dos produtos de Returns, considerada estratégica para o futuro da Avalara. “Esse trabalho visa não apenas modernizar a arquitetura e otimizar a performance, mas também ampliar o uso da solução globalmente, hoje restrita aos Estados Unidos, para outras regiões, fortalecendo a padronização e a eficiência dos sistemas de Returns em escala global”, explica Solange. O projeto tem sido desenvolvido com foco na transição segura, na mitigação de riscos e na preparação das equipes para o novo modelo. Segundo ela, os resultados já são visíveis: “À medida que avançamos para as fases finais antes da adoção pelos clientes, observamos ganhos significativos em desempenho, escalabilidade e redução de custos operacionais.” Além dos aspectos técnicos, Solange destaca o valor da colaboração global, em que Avalarians de diferentes localidades se unem para atingir um mesmo objetivo: construir uma plataforma mais moderna, integrada e sustentável para o futuro da Avalara. Paralelamente, ela também se dedica à liderança do WoA (Women of Avalara), grupo que atua no empoderamento feminino dentro da empresa. “Nosso foco é criar um espaço de acolhimento e apoio mútuo, onde as mulheres se sintam seguras para compartilhar experiências e buscar desenvolvimento”, conta. Por meio de mentorias, eventos e discussões estratégicas, o grupo tem fortalecido a representatividade e a visibilidade das mulheres na organização, promovendo uma cultura mais diversa e inclusiva.

Reconhecimento e engajamento

O esforço e a dedicação renderam frutos para ela e logo no seu primeiro ano na Avalara, em 2020, foi reconhecida com o prêmio global “Rookie of the Year”. Para Solange, esse reconhecimento foi gratificante por receber feedbacks positivos das pessoas com quem trabalhou, motivando-a a se dedicar e entregar ainda mais excelência nos seus projetos. Além disso, Solange também participou e venceu dois hackathons da Avalara, sendo o último em setembro de 2025. O time brasileiro levou o prêmio de “Melhor Tecnologia” comprovando a capacidade, talento e empenho dos profissionais da Avalara Brasil.

O ambiente na Avalara

Para Solange, trabalhar na Avalara é uma jornada repleta de aprendizados e conquistas. “Além de sermos constantemente incentivadas a dar o nosso melhor, temos um ambiente que estimula tanto o crescimento profissional quanto o pessoal”, afirma. Ela destaca que a convivência com colegas de diferentes áreas torna o dia a dia ainda mais especial, criando um ambiente em que o aprendizado acontece de forma constante. Trabalhar ao lado de pessoas talentosas e colaborativas impulsiona o crescimento individual e coletivo, ao mesmo tempo em que favorece a construção de laços genuínos e duradouros dentro da empresa. Com um ambiente colaborativo e dinâmico, a Avalara oferece inúmeras oportunidades para aprender, inovar e contribuir de forma significativa. Solange também ressalta o impacto da liderança no fortalecimento dessa cultura. “Nosso CTO, Danny Fields, sempre diz que a Avalara deve ser “o melhor time em que já trabalhamos”, e posso afirmar que isso realmente se reflete no dia a dia.” Para ela, a cultura de colaboração, aprendizado constante e busca pela excelência faz com que cada desafio se torne uma oportunidade de evolução e conquista.

Olhando para o futuro