Solução global para emissão e captura de DF-e. Simples, única, completa.

O Avalara E-Invoicing e Live Reporting oferece uma API única, conectores pré-configurados para ERPs e opções flexíveis de implantação para escalar com facilidade.

BENeficios

Plataforma única para todos os Documentos Fiscais (DF-e) disponíveis no Brasil

 

centralize, em uma única plataforma , a emissão, recepção/captura, armazenamento e gestão de todos os tipos de DF-e — como NF-e, NFS-e, NFC-e, NF3e, NFCOM e outros — eliminando a necessidade de múltiplos sistemas, integrações separadas e processos distintos.

 

Implantações rápidas e escaláveis — sem gargalos

 

Opções flexíveis de implementação: autoguiada, assistida ou via parceiros. A Avalara dá controle total para reagir com agilidade às exigências locais.

Uma integração. Cobertura global

 

Com API única, ativações no produto e painel centralizado, você ativa e gerencia todos os países sem reconstruir integrações ou duplicar esforços.

 

Integrações pré-configuradas com os principais ERPs e sistemas de faturamento

Conectores para Oracle, SAP, Microsoft, NetSuite e Workday reduzem complexidade técnica e aceleram sua entrada em produção com dados corretos.

Custos previsíveis. Sem surpresas

Precificação transparente por transação elimina taxas ocultas — sem ativação, sem cobrança por país ou entidade. Pague apenas por transações adicionais.

Tecnologia completa para impostos indiretos

Mais de 20 anos em conformidade tributária. Plataforma completa de ponta a ponta: cálculo, relatórios, faturamento eletrônico e declarações fiscais.

Como funciona

Gestão completa da conformidade de documentos fiscais eletrônicos

Integre ao ERP via API única, automatize regras fiscais e garanta conformidade contínua com atualizações legais, alta disponibilidade e segurança certificada.

Produtos relacionados

AvaTax Brasil

Cálculo automatizado de tributos no SAP ECC e SAP Cloud ERP com conteúdo fiscal atualizado.

Tax Compliance Extractors

Extração de dados fiscais, contábeis e de inventário para apuração dos impostos e entrega das obrigações acessórias de forma automatizada.

Tax Central

Gerencie suas obrigações fiscais com um calendário centralizado com automação de tarefas dentro da organização.
Fale com nossos especialistas

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que é o Avalara E-Invoicing and Live Reporting?

O Avalara E-Invoicing and Live Reporting é uma solução SaaS de faturamento eletrônico que pode simplificar os processos de conformidade para empresas que operam internacionalmente. Pode ser integrado aos sistemas de negócio por meio de uma única interface de programação de aplicações (API) e é projetado para aderir aos requisitos em evolução de faturamento eletrônico e reporte fiscal em tempo real em diferentes países. Isso permite que as empresas troquem e-invoices e reportem dados em tempo real por meio de plataformas das autoridades fiscais e redes de troca.

O que diferencia a Avalara de outros provedores de faturamento eletrônico?

A maioria dos provedores utiliza EDI ultrapassado ou redes fechadas. A Avalara adota uma rede moderna e aberta, com uma única API global — resolvendo, em uma solução unificada, os desafios de escalabilidade e conectividade.
 

A Avalara também é reconhecida pela IDC como líder em tecnologia tributária e em expertise em faturamento eletrônico.


Essa combinação única permite que as empresas estabeleçam processos de faturamento totalmente compatíveis de ponta a ponta: desde a geração de faturas com maior precisão nas alíquotas locais, passando pela transmissão como faturas eletrônicas via plataformas governamentais obrigatórias ou redes de intercâmbio de e-invoices, até o reporte digital dos dados às autoridades fiscais, nos formatos e prazos exigidos.

 

Por que uma única aplicação unificada é mais eficaz do que soluções multiplataforma?

Integrações multiplataforma podem resultar em funcionalidades inconsistentes, múltiplas interfaces de usuário, integrações adicionais e maior esforço de manutenção. Isso dificulta a escalabilidade, a padronização e a atualização das operações entre diferentes países.

 

Como posso controlar o processo de faturamento eletrônico?

O Avalara E-Invoicing and Live Reporting se integra aos sistemas de transações empresariais, como ERPs e plataformas de e-commerce, e opera de forma transparente em segundo plano, sem interromper os fluxos de trabalho dos usuários.

 

Para obter visibilidade sobre o processo de faturamento eletrônico, os usuários podem acessar ferramentas de monitoramento e análise por meio de uma interface intuitiva ou utilizar as funcionalidades disponíveis diretamente em suas aplicações corporativas.

 

A Avalara oferece um ambiente completo de testes para seus clientes?

Sim. Todos os clientes da Avalara têm acesso a contas sandbox, conectadas a ambientes de teste governamentais sempre que possível. Dessa forma, é possível realizar testes antes ou depois do go-live de forma independente e sem custo adicional.

 

Como a Avalara simplifica a conectividade entre parceiros comerciais?

O modelo de rede aberta da Avalara permite acesso contínuo a mais de 2 milhões de parceiros comerciais e à maioria das infraestruturas governamentais, ajudando sua empresa a escalar com mais rapidez, sem a necessidade de integrações complexas ou de coordenação entre múltiplas partes.

A solução da Avalara atende aos requisitos locais de reporte fiscal?

Sim. O Avalara E-Invoicing and Live Reporting foi desenvolvido para atender aos requisitos locais de reporte fiscal, incluindo reporte em tempo real, suporte a modelos de autorização (clearance), modelos centralizados de emissão de faturas e outras regras específicas de cada país.

A solução da Avalara atende a requisitos específicos como assinaturas digitais, QR codes ou arquivamento digital local?

Sim. O Avalara E-Invoicing and Live Reporting é adaptado para atender às exigências específicas de faturamento eletrônico e de reporte em tempo real de cada país suportado, incluindo suporte a assinaturas digitais, QR codes nas faturas e armazenamento local de documentos fiscais, quando exigido pela legislação.

A solução da Avalara atende a requisitos específicos como assinaturas digitais, QR codes ou arquivamento digital local?


Sim. O Avalara E-Invoicing and Live Reporting é adaptado para atender às exigências específicas de faturamento eletrônico e de reporte em tempo real de cada país suportado, incluindo suporte a assinaturas digitais, QR codes nas faturas e armazenamento local de documentos fiscais, quando exigido pela legislação.

Vamos resolver seus desafios de faturamento juntos