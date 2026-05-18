A maioria dos provedores utiliza EDI ultrapassado ou redes fechadas. A Avalara adota uma rede moderna e aberta, com uma única API global — resolvendo, em uma solução unificada, os desafios de escalabilidade e conectividade.



A Avalara também é reconhecida pela IDC como líder em tecnologia tributária e em expertise em faturamento eletrônico.



Essa combinação única permite que as empresas estabeleçam processos de faturamento totalmente compatíveis de ponta a ponta: desde a geração de faturas com maior precisão nas alíquotas locais, passando pela transmissão como faturas eletrônicas via plataformas governamentais obrigatórias ou redes de intercâmbio de e-invoices, até o reporte digital dos dados às autoridades fiscais, nos formatos e prazos exigidos.