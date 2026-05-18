O Avalara E-Invoicing and Live Reporting é uma solução SaaS de faturamento eletrônico que pode simplificar os processos de conformidade para empresas que operam internacionalmente. Pode ser integrado aos sistemas de negócio por meio de uma única interface de programação de aplicações (API) e é projetado para aderir aos requisitos em evolução de faturamento eletrônico e reporte fiscal em tempo real em diferentes países. Isso permite que as empresas troquem e-invoices e reportem dados em tempo real por meio de plataformas das autoridades fiscais e redes de troca.