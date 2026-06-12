Avalara e IFS: Conformidade inteligente e integrada

Solução fiscal completa para empresas que operam com o IFS Cloud no Brasil, já atualizada para a Reforma Tributária.

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BENEFÍCIOS

Desenvolvido para funcionar de forma integrada com o IFS desde o primeiro dia.

Cálculo automatizado com precisão

Evite erros manuais com regras tributárias atualizadas e simulador de IBS/CBS integrado.

Integração nativa com o IFS Cloud

Conector desenvolvido e mantido pela IFS garante estabilidade e atualização contínua dos conteúdos da Avalara.

Rastreabilidade e relatórios

Monitores de dados e histórico auditável no painel Avalara.

Gestão de documentos fiscais eletrônicos em nuvem

Emissão, envio e cancelamento de NF-e, NFS-e e outros tipos de documentos fiscais com mensageria de alta performance.

Obrigações acessórias automatizadas

Validação e entrega de obrigações fiscais sem retrabalho.

Pronto para a Reforma Tributária

A plataforma já simula e opera com os novos tributos IBS e CBS.

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