Central de Controle da Reforma Tributária: o escudo da sua apuração do CBS e IBS

Crie uma apuração espelhada que confronta o pré-preenchimento do Fisco com os seus dados. Valide e proteja o seu crédito com qualquer sistema fiscal.

BENEFÍCIOS

Auditoria Espelhada (Shadow Apuração)

Espelhamos o ambiente da Receita Federal para confrontar o pré-preenchimento oficial com os seus documentos e identificar divergências antes do fechamento do mês, sem surpresas na entrega das obrigações.

Controle Ativo do Split Payment

Monitore em tempo real o status de cada crédito: elegível, pendente, bloqueado ou liberado. O crédito só é apropriado após a confirmação do pagamento ao fornecedor, garantindo segurança e rastreabilidade em cada transação.

Jornada Completa

Rastreabilidade de ponta a ponta: das configurações iniciais à contabilização no ERP, com gestão de créditos, eventos de ajuste e apuração assistida em cada etapa do processo.

Blindagem contra Erros

Detecte notas fiscais com alíquotas incorretas antes de integrá-las ao sistema. Atue sobre os documentos divergentes com agilidade e evite assumir prejuízos causados por erros de cálculo de terceiros.

Total Compatibilidade

A Central de Controle da Reforma Tributária opera em conjunto com todos os ERPs do mercado nacional e com soluções fiscais de outros fabricantes sem conflitos de integração.

Implementação Flexível

Integre via API, XML, CSV ou Excel, de acordo com a realidade da sua operação. Sem projetos complexos, sem dependência de um único sistema.

COMO FUNCIONA

Uma apuração espelhada que confronta o Fisco com os seus dados

A Central processa os seus documentos, espelha o ambiente da Receita e confronta o pré-preenchimento oficial para você validar e conciliar cada operação.

INTEGRAÇÕES

Conecte os dados via API, XML, CSV ou Excel, sem projetos de integração complexos.

Conectores prontos para os principais ERPs:

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Frequently asked questions

O que é a Central de Controle da Reforma Tributária?

É uma solução independente da Avalara que cria uma apuração espelhada de CBS e IBS. Ela confronta o pré-preenchimento do Fisco com os seus dados para você validar, conciliar e proteger o seu crédito, e funciona com qualquer sistema fiscal.

Qual a diferença entre a Central de Controle e o Tax Compliance?

São produtos com escopos distintos. O Tax Compliance cuida das obrigações acessórias tradicionais; a Central de Controle cuida especificamente da conciliação de CBS e IBS e pode ser contratada de forma independente.

Para quem a Central de Controle é indicada?

Para médias e grandes empresas com alto volume de operações, e para os times fiscal, tributário e financeiro que precisam controlar o impacto de CBS e IBS na conformidade e no caixa.

Como a Central de Controle apoia a apuração assistida?

Ela consolida débitos e créditos de CBS e IBS, faz a gestão da elegibilidade do crédito e identifica divergências entre o seu sistema e a base do Fisco antes que o cruzamento as transforme em passivo.

Como funciona o controle do Split Payment?

Monitorando em tempo real o status de cada crédito: elegível, pendente, bloqueado ou liberado. Como o crédito só é apropriado após a confirmação do pagamento do fornecedor, você mantém o controle do caixa.

Preciso trocar o meu sistema para usar a Central de Controle?

Não. A Central é independente e agnóstica: funciona com qualquer sistema fiscal, como Thomson Reuters, Synchro, Sovos, Tax One e Gepardo, e integra via API, XML, CSV ou Excel, sem trocar a sua infraestrutura.

Como começar a usar a Central de Controle?

Fale com um especialista da Avalara para um diagnóstico de prontidão da sua empresa para CBS e IBS e conheça os modelos de implementação disponíveis.

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