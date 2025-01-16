É uma solução independente da Avalara que cria uma apuração espelhada de CBS e IBS. Ela confronta o pré-preenchimento do Fisco com os seus dados para você validar, conciliar e proteger o seu crédito, e funciona com qualquer sistema fiscal.
Espelhamos o ambiente da Receita Federal para confrontar o pré-preenchimento oficial com os seus documentos e identificar divergências antes do fechamento do mês, sem surpresas na entrega das obrigações.
Monitore em tempo real o status de cada crédito: elegível, pendente, bloqueado ou liberado. O crédito só é apropriado após a confirmação do pagamento ao fornecedor, garantindo segurança e rastreabilidade em cada transação.
Rastreabilidade de ponta a ponta: das configurações iniciais à contabilização no ERP, com gestão de créditos, eventos de ajuste e apuração assistida em cada etapa do processo.
Detecte notas fiscais com alíquotas incorretas antes de integrá-las ao sistema. Atue sobre os documentos divergentes com agilidade e evite assumir prejuízos causados por erros de cálculo de terceiros.
A Central de Controle da Reforma Tributária opera em conjunto com todos os ERPs do mercado nacional e com soluções fiscais de outros fabricantes sem conflitos de integração.
Integre via API, XML, CSV ou Excel, de acordo com a realidade da sua operação. Sem projetos complexos, sem dependência de um único sistema.
A Central processa os seus documentos, espelha o ambiente da Receita e confronta o pré-preenchimento oficial para você validar e conciliar cada operação.
Cálculo automatizado de tributos no SAP ECC e SAP Cloud ERP com conteúdo fiscal atualizado.
Extração de dados fiscais, contábeis e de inventário para apuração dos impostos e entrega das obrigações acessórias de forma automatizada.
Gerencie suas obrigações fiscais com um calendário centralizado com automação de tarefas dentro da organização.
É uma solução independente da Avalara que cria uma apuração espelhada de CBS e IBS. Ela confronta o pré-preenchimento do Fisco com os seus dados para você validar, conciliar e proteger o seu crédito, e funciona com qualquer sistema fiscal.
São produtos com escopos distintos. O Tax Compliance cuida das obrigações acessórias tradicionais; a Central de Controle cuida especificamente da conciliação de CBS e IBS e pode ser contratada de forma independente.
Para médias e grandes empresas com alto volume de operações, e para os times fiscal, tributário e financeiro que precisam controlar o impacto de CBS e IBS na conformidade e no caixa.
Ela consolida débitos e créditos de CBS e IBS, faz a gestão da elegibilidade do crédito e identifica divergências entre o seu sistema e a base do Fisco antes que o cruzamento as transforme em passivo.
Monitorando em tempo real o status de cada crédito: elegível, pendente, bloqueado ou liberado. Como o crédito só é apropriado após a confirmação do pagamento do fornecedor, você mantém o controle do caixa.
Não. A Central é independente e agnóstica: funciona com qualquer sistema fiscal, como Thomson Reuters, Synchro, Sovos, Tax One e Gepardo, e integra via API, XML, CSV ou Excel, sem trocar a sua infraestrutura.
Fale com um especialista da Avalara para um diagnóstico de prontidão da sua empresa para CBS e IBS e conheça os modelos de implementação disponíveis.