A importância da integração do software fiscal com ERPs de mercado

Quando pensamos em projetos de implementação de sistemas, a primeira preocupação é quanto à integração desta nova solução com outras que já existem na empresa. Há sempre um risco da informação não chegar ou chegar incorretamente ao seu destino, o que pode afetar negativamente qualquer tipo de projeto ou negociação, sejam questões fiscais, tributárias e até mesmo de parada na operação.

Para evitar esse tipo de falha na empresa, todo gestor fiscal precisa investir em softwares que possuam uma grande flexibilidade, atendendo e se adaptando aos mais diversos tipos de negócios e obrigações. O papel da tecnologia, associada a integração dos processos, causa um impacto direto no sucesso do negócio do cliente. A tomada de decisão na hora de escolher um software fiscal que faça essa integração de forma inteligente e eficiente, precisa ser prioridade na empresa.

Para evitar dores de cabeça com integrações que não funcionam, e que as informações cheguem de forma incorreta ao destino, o software fiscal Avalara foi desenvolvido com a tecnologia mais avançada do mercado, além de possuir conector próprio, o que garante rápida integração em múltiplos ambientes sem envolver terceiros para o desenvolvimento de conectores. Mais do que a integração em si, o software Avalara utiliza uma interface nativa, podendo ser acoplado aos mais diversos ERPs, tais como: MS Dynamics AX, SAP, NetSuite, Infor, dentre outros, bem como aqueles desenvolvidos internamente ou sistemas legados.

Quer conhecer mais sobre nosso software e como ele pode facilitar e agilizar os seus processos e obrigações? Acesse aqui e descubra!