Processo de Compras

Problema



Erros no cálculo de impostos, pagamento e/ou crédito indevido dos impostos, mudança na legislação de regras e alíquotas, entrega de dados inválidos nas obrigações.



Solução



A Avalara realiza a classificação fiscal e monitoramento de atualizações de produtos com base na NCM/EAN/CEST. No caso de serviços, a classificação é feita com base no código de serviço com correspondência à LC116 e códigos municipais.