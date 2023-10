A Avalara é parceira global no desenvolvimento de soluções para as mais diversas plataformas SAP, possuindo integração certificada com S/4HANA, Integration Suite, External Tax Calculation Engines Integration for Brazil.

A integração com o SAP Localization Hub, possibilita uma solução robusta, aderente, escalável e sempre atualizada para as particularidades fiscais e tributárias do mercado brasileiro, permitindo a determinação e o cálculo dos impostos em uma solução totalmente em nuvem, na modalidade SaaS, integrada ao SAP S/4HANA.

A solução é acionada pelo SAP Tax Service e realiza as operações de cálculo e escrituração de diversos impostos como ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS, COFINS, para mercadorias e serviços (ISS), nas diversas operações fiscais, além de retenções de tributos. Tudo isso com conteúdo tributário sempre atualizado e mantido pela equipe de especialistas da Avalara.

Benefícios da solução



Ganho de produtividade para área tributária devido à atualização automática de toda alteração legal.

Redução do tempo dispendido ao foco tributário nas transações diárias, e mais tempo para focar no negócio, gerando ganho para a companhia.

Redução efetiva em projetos de implementação e suporte do SAP S/4HANA.

Portanto, se você utiliza o SAP S/4HANA e precisa calcular os impostos dos processos de compra, venda e faturamento de forma automatizada, através de uma solução confiável e segura, fale com a Avalara.