Problema





Erros no cálculo de impostos, entrega de dados inválidos nas obrigações, risco de fraude fiscal por emissão de notas fiscais para empresas inexistentes ou irregulares, custos com devolução de mercadorias, insatisfação do cliente final, pagamento indevido dos impostos.

Erro na apuração de impostos.

Erro na escrituração fiscal e risco de não conformidade.

Omissão de documentos válidos e/ou inclusão documentos inválidos.

Solução





A Avalara valida, após a emissão da nota fiscal, se as informações contidas nos XMLs estão em conformidade com a legislação, garantindo consistência dos dados reportados as autoridades tributárias com validações ao longo de todo o processo de vendas e no momento da escrituração. Após essa validação, fazemos a escrituração fiscal do documento fiscal, escrituração contábil, monitoramento dos documentos fiscais e gerenciamento do manifesto pelo destinatário com evidências físicas (xmls recuperados, mantidos e gerenciados).