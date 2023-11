As razões para você contratar um software na nuvem

Softwares na nuvem têm se tornado cada vez mais populares. É comum encontrar empresas que estão substituindo seus sistemas locais ou on-premises por um na modalidade cloud.

Diferente do software customizado on-premise, o software na nuvem não requer um grande capital de investimento em termos de aquisição, desenvolvimento e manutenção. Ao invés disso, a maioria dos softwares em cloud são adquiridos através de um pagamento vinculado a um período. Com um custo normalmente ligado ao número de colaboradores, você pode trabalhar com um budget fixo que é dimensionado conforme sua equipe cresce.

Bons provedores de soluções em nuvem estão constantemente trabalhando no desenvolvimento do produto para atender novas demandas dos clientes e melhorar a capacidade do software. Como pesquisa e desenvolvimento são alguns dos aspectos mais caros para garantir a viabilidade do software em curso, isso representa uma importante economia para os usuários.

As empresas estão percebendo a vantagem da nuvem

No Reino Unido, de acordo com pesquisa feita pelo Cloud Industry Forum, 90% das empresas teriam adotado, formalmente, pelo menos um sistema na nuvem até o final de 2015.

Seja qual for o software que sua empresa adquira, o fornecedor já possui um time de pessoas dedicadas para garantir a entrega do software em questão sem qualquer dificuldade. Em outras palavras, você não precisará empregar sua própria equipe de TI para instalar o sistema ou se responsabilizar pela segurança e pelos backups.

No momento da decisão de escolha de um software são avaliados fatores como tecnologia, escalabilidade e economia.

A Avalara é líder mundial em automação fiscal na nuvem e possui soluções que atendem de ponta a ponta as demandas fiscais brasileiras, minimizando riscos e possibilitando às empresas a gestão completa da área fiscal.

Solicite uma demonstração.