Como uma solução de gestão fiscal em nuvem pode alavancar sua empresa

A digitalização de sistemas já é uma realidade para empresas de tecnologia da informação. Desde o ano passado, o mundo corporativo abraçou definitivamente o cloud computing como uma nova forma de oferecer soluções digitais para a melhoria de processos corporativos e aumento dos lucros. Gerenciar os documentos tributários e fiscais na nuvem é uma tendência que continuará crescendo no mundo todo.

A computação em nuvem (ou cloud computing), por volta de 2010, era só uma tendência. Hoje, já estamos habituados a ter nossos arquivos salvos em serviços como Google Drive, Dropbox, Sky Drive, iCloud e outros. Esses softwares, basicamente, armazenam documentos de texto, planilhas ou imagens, dispensando o disco rígido do computador.

Esta mesma facilidade também está disponível para sistemas de alta complexidade como softwares e ferramentas fiscais. As soluções da Avalara de cloud computing foram desenvolvidas para atender as necessidades de um mundo corporativo que precisa ser rápido, prático, sustentável e escalável. Porém, ainda assim, alguns executivos olham com receio para esse tipo de solução. O medo é compreensível, por isso que a Avalara tem trabalhado para desmistificar o uso em nuvem destas ferramentas. E como convite para esta nova era da gestão, listamos 4 benefícios que a nuvem pode trazer para a sua empresa.

1 – FLEXIBILIDADE

As vantagens de ter seus arquivos disponíveis “no ar” são muitas e a primeira delas é o fato de poder acessá-los a partir de qualquer computador ou dispositivo móvel sem correr o risco de perdê-los caso seu computador ou disco rígido tenha algum problema. Na nuvem, não é necessário usar uma máquina com muito espaço de armazenamento, já que tudo é executado e salvo em servidores remotos. No caso de ferramentas fiscais, as parametrizáveis são o ideal: elas facilitam o atendimento a diversos segmentos e portes de empresa.

2 - PRATICIDADE

Para a gestão fiscal e tributária de uma empresa, essa tecnologia pode ajudar muito nas atividades operacionais, pois traz organização de maneira escalável e torna a geração das obrigações acessórias, os cruzamentos das obrigações e outras atividades das áreas fiscal e contábil mais ágeis e seguras. Além disso, pode reduzir muitos custos, pois os funcionários perderão menos tempo com o operacional e poderão ser mais eficientes. Gastos com infraestrutura, “papel” e arquivos físicos são descartados.

3 - SEGURANÇA

Quando falamos em segurança, estamos nos referindo a duas coisas: perda ou vazamento de dados ou documentos importantes e, também em relação ao acesso a esses arquivos.

Informações confidenciais são protegidas por senha para que apenas as pessoas autorizadas possam acessar. E, é claro, apenas na nuvem e com tecnologia atualizada é possível ter um Plano de Recuperação de Desastres (DRP - Disaster Recovery Plan) efetivo, para que os arquivos estejam sempre seguros em casos de acidentes ou falhas do sistema.

4 - MOBILIDADE

Outro diferencial desse tipo de serviço é poder acessar as informações remotamente, onde e quando quiser. Numa reunião com o cliente, por exemplo, você poderá acessar todos os arquivos sem a necessidade de pastas, papéis, pen drives ou HD externo. Está tudo ali no servidor, basta estar conectado à internet. Afinal, quem nunca chegou à Prefeitura para regularizar a situação de um cliente ou da empresa e esqueceu algum documento importante? Numa situação como essa, você precisaria apenas acessar seus documentos de um computador ou dispositivo móvel para ter acesso ao que precisar e concluir a regularização sem maiores complicações, sem ter que voltar ao escritório para buscar o papel esquecido. Muito mais simples, não é?