Avalara está entre as empresas de tecnologia mais disruptivas do mercado

Estamos entre as 20 empresas de tecnologia mais disruptivas do mercado segundo eleição feita pela publicação americana CFO. Para os editores da revista, capturamos toda a complexidade e variações fiscais dos países onde atuamos, entendemos a dor dos nossos clientes e entregamos soluções completas, fáceis e acessíveis.

Na área de conformidade fiscal, a Avalara está mudando a forma como as empresas operam.

Remédio para dor de cabeça

Clientes insatisfeitos, mercadorias que ficam paradas nos estoques, visitas dos auditores das receitas, multas – tudo isso representa grandes riscos ao calcular impostos incorretamente. Sabemos que manter o controle de todas as alterações da legislação dos diversos estados, e ainda apurar e pagar os impostos com precisão, são tarefas complicadas e que exigem tempo.

As soluções da Avalara simplificam as tarefas do dia a dia para manter as áreas fiscal e tributária em conformidade. São ferramentas que atendem os processos de compra e venda de ponta a ponta fornecendo o cálculo dos impostos em tempo real pela internet. Elas validam todas as transações e usam a tecnologia da geolocalização para calcular os tributos incidentes. A Avalara atua no cálculo de impostos nos EUA, Inglaterra, Bélgica, Índia e Brasil.

"Nós capturamos toda a complexidade e variações entre países e estados dos EUA e implementamos em um código de software uma variedade de impostos diferentes tornando tudo simples e acessível", diz Richard Asquith, vice-presidente de impostos indiretos globais da Avalara.

A combinação precisão e agilidade está se tornando crucial na área de tributos.

Através de cruzamentos, os auditores podem verificar os cálculos de taxas de imposto e cruzá-los com os respectivos recibos. Asquith diz. "Estamos começando a ver casos em que as autoridades fiscais sabem mais do que o CFO, porque elas têm conhecimento de todas transações e de toda a cadeia de abastecimento."

Mas como a Avalara mantêm milhares de jurisdições e regras fiscais em 200 países? A Avalara conta uma equipe qualificada de profissionais que pesquisam os sites de autoridades fiscais em busca de atualizações, publicações, casos judiciais e permanecem alertas para quaisquer mudanças na legislação.

Além disso, desde a sua fundação em 2004, a Avalara adquiriu 17 empresas, muitas das quais especializadas em conformidade fiscal para localidades e indústrias específicas. A empresa desembarcou US$ 96 milhões em financiamento em 2016. Uma oferta pública inicial também pode estar no horizonte.

"Ter que manter todos os registros e relatórios necessários para o arquivamento dos comprovantes foi uma dor de cabeça que hoje não temos mais", escreve um usuário dos produtos Avalara no fórum de revisão de software peer-to-peer do G2 Crowd. "Temos pelo menos 50 horas por mês que agora podem ser usadas para outras atividades." -Vincent Ryan

Confira na íntegra a matéria publicada pela CFO Magazine clicando aqui.