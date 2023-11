SPED ECF 2017 - Está chegando a hora

Conformidade das Informações Tributárias

A ECF (Escrituração Contábil Fiscal) é uma obrigação acessória surgida em 2015 em substituição à extinta DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica), com o objetivo de demonstrar a apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

Todas as Pessoas Jurídicas (equiparadas, isentas e imunes), que não optem pelo Simples Nacional, são obrigadas a preencher e entregar a ECF 2017.

E novidades, a ECF 2017 contempla alterações?

Sim. Além do novo layout, há novos blocos e atualizações de tabela, como a inclusão do bloco W, pertinentes a Declaração País a País, já tratados em nosso blog e, atualizações de tabelas, envolvendo o LALUR / LACS (M300/M350) e pertinentes ao cálculo do IRPJ e da CSLL (N620/N630).

O seu prazo de entrega se encerra no último dia útil do mês de julho de 2017, ou seja, dia 31 e deverá ser transmitida no ambiente do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) até às 23h59min59s.

Sabemos que a entrega fora do prazo ou, a sua entrega com erros e omissões são passíveis de multas expressivas, principalmente, se a pessoa jurídica for tributada pelo lucro real.

Como garantir que a entrega dentro do prazo esteja em conformidade com as normas tributárias e que todas as informações foram prestadas com aderência?

Enxergar erros antes da entrega, além de corrigir informações que podem gerar multas, evita que a Pessoa Jurídica proceda a árdua tarefa de reprocessar a ECF por meio de declaração retificadora.

Identificar erros e informações inconsistentes é um processo técnico, que envolve a análise de balanços, documentos, relatórios, declarações e o confronto com outras obrigações acessórias, demandando tempo e cautela; nem sempre possível de ser realizado pelas próprias equipes contábeis e fiscais de uma empresa, dada a pesada rotina que enfrentam.

Valer-se de uma ferramenta externa, com quem tem expertise no assunto e domina o mercado de soluções fiscais, de forma a garantir a integridade das informações e a observância das normas tributárias, evita desgastes e falhas futuras passíveis de questionamentos pelo Fisco.

A Avalara está pronta para ajudar a sua empresa na adequada geração das informações para a ECF 2017 e no compliance das informações tributárias para apuração do IRPJ e CSLL.