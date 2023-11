Automação fiscal: um aliado de peso para o varejo

Operar em um país de dimensões continentais como Brasil, já representaria um enorme esforço para qualquer empresa. Quando analisamos o segmento varejista, além do desafio logístico natural ao setor, surge ainda a complexidade de processos administrativos e tributários que só com a adoção da automatização foi possível conquistar dinamismo, diminuição de erros e riscos e, acima de tudo, redução de custos das operações.

Dentro desse cenário, os processos administrativos vêm recebendo atenção há anos com a automação comercial por parte dos varejistas, que durante décadas investiu fortemente em tecnologia, infraestrutura e serviços, o que lhes garantiu um maior controle de suas operações como gestão de estoque, controle de finanças, fluxo de caixa, dentre outros.

Mas além deste, outro processo que anda lado a lado à automação comercial é a automação fiscal. Mesmo agindo de maneiras independentes uma da outra, ambas se fazem extremamente necessárias para conquistar maior lucratividade e competitividade em um país como Brasil, tendo em vista que temos uma das maiores cargas tributárias no mundo.

De acordo com o Banco Mundial, empresas brasileiras gastam em média 2.038 horas ao ano com impostos.

Diversidade e volatilidade tributária

Ao olharmos para o varejo, precisamos ter em mente a quantidade de tributos e regras tributárias que um único estabelecimento deve arcar para estar em dia com suas obrigações fiscais. Para se ter uma idéia dessa complexidade, existe toda uma diversidade de jurisdições e regulações, as quais tem suas variações em âmbito estadual, municipal e federal.

Recentemente ainda sofremos com o aumento das alíquotas de PIS/Cofins para o combustível, o que deixou o varejo ainda mais em estado de atenção.

Ganhe eficiência com a automação fiscal

Em um cenário de alta complexidade como este, o caminho para a eficiência passa obrigatoriamente por uma gestão integrada e unificada de processos que vai desde o mais simples cadastro de parceiros de negócio até a emissão de documentos fiscais (NFe, CT-e, MDF-e, NFC-e) e seus impactos no cálculo e determinação de impostos, créditos tributários e na entrega de obrigações acessórias e relacionamento com as autoridades tributárias.

Um exemplo clássico deste processo de automação fiscal é o advento dos documentos fiscais eletrônicos, como a NFe e CT-e, os quais permitem às autoridades tributárias acesso em tempo real a todas as transações de um contribuinte, além de todos os participantes na transação. Na mais recente evolução deste processo, o manifesto eletrônico do destinatário, deu às empresas a possibilidade de agirem com antecedência a eventos não planejados, divergentes e fraudes, eliminando ineficiências e riscos tão logo um evento seja registrado no sistema público. Este nível de automação é incomparável a qualquer outro processo uma década atrás.

A Avalara é a aliada ideal para o mercado de varejo

Com a suíte fiscal em nuvem da Avalara é possível fazer o monitoramento e atualização de sistemas em tempo real, atendendo aos mais diferentes requisitos exigidos pelo governo, com conteúdo e regras sempre atualizados e com alta disponibilidade, tais como:

Monitoramento de alterações tributárias (alíquotas, reduções de base de cálculo, MVAs, dentre outros)

Auditoria, monitoramento e conformidade de obrigações fiscais acessórias

Verificação na comunicação eletrônica às autoridades fiscais brasileiras (SPED)

Validação de informações de clientes e parceiros

Cálculo transacional de impostos

Geração de documentos eletrônicos

Tudo operando de forma integrada para melhorar a governança, minimizando o risco fiscal, automatizando operações fiscais, o que além de garantir o cumprimento correto das obrigatoriedades brasileiras, permite às empresas o melhor aproveitamento de recursos em análise e otimização de resultados.

Estes são passos essenciais para que as empresas se preparem para a nova onda de tecnologias preditivas e de análise disponíveis e que permitiram ações ainda mais rápidas e efetivas para sua operação.