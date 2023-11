Autuações da Receita batem recorde em 2017

As autuações da Receita Federal bateram recorde histórico no ano passado somando R$ 204,9 bilhões. Segundo o próprio órgão se compararmos com o ano de 2016, isso representa um crescimento de mais de 68%. Vale lembrar que a expectativa era que as autuações da Receita somassem R$ 143,3 bilhões.

Se considerarmos apenas as autuações sobre as empresas com faturamento acima de R$ 200 milhões, esse número é mais surpreendente: 95,8% a mais se comparado com 2016, totalizando R$ 158 bilhões.

"É o maior resultado da série histórica, desde 1968. Esses números refletem sobretudo o trabalho dos auditores fiscais", diz Iágaro Jung Martins, subsecretário de Fiscalização da Receita.

O setor com o maior valor de autuações é a indústria. O segundo lugar fica com os prestadores de serviços e em terceiro está o comércio.

Mas todo esse aumento em relação a previsão inicial pode ser explicado. Talvez você se lembre que em 2016 houveram paralisações dos auditores da Receita reivindicando recomposição salarial. Por conta disso, a lentidão e atraso nos processos foram inevitáveis naquele ano.

Até o momento o projeto que institui o bônus de eficiência para os auditores não foi regulamentado e segundo afirmou Martins, as autuações devem ser menores em 2018. Um esforço está sendo feito para que o bônus seja aprovado, o que ajudará a evitar grandes dificuldades no cumprimento da meta para este ano que é de R$ 148,9 bilhões.

