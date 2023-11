Os impostos nos processos de vendas

Complexidade tributária do tamanho do país

Imagine um e-commerce ou uma empresa com clientes em todo o território nacional. Estamos falando de 27 estados. Para que o processo de vendas ocorra sem problemas ou interrupções é mandatório conhecer as leis de cada um destes locais para efeito de ICMS e substituição tributária e correlatos, certo?

No entanto, monitorar as alterações de cada estado está longe de ser uma tarefa simples. São Paulo, o maior arrecadador de ICMS, por exemplo, fez 155 alterações em sua legislação tributária em 2015. Achou muito? Então, saiba que Santa Catarina está em sua 3636ª alteração do Regulamento de ICMS (decreto nª 439/15). Desde a publicação do decreto já são mais de 300 alterações por ano.

Tecnologia diminui riscos e custos no processo de vendas

No processo de vendas e emissão de documentos fiscais é comum ocorrer erros, inconsistências e retrabalhos que podem levar a multas e outras penalidades, além de, em inúmeras vezes, “esconder”o verdadeiro resultado da venda. Então, pense na quantidade de tempo e dinheiro investido na determinação e cálculo dos impostos. Não seria o melhor dos mundos contar com uma solução que automatize esse processo, conquistando eficiência, compliance e, porque não dizer, lucratividade?

Uma solução fiscal, integrada ao ERP da sua empresa, possibilita a determinação, simulação, o cálculo e o recálculo dos impostos a incidirem em cada etapa do processo de vendas. Isso é importante porque no momento da venda o cenário de impostos é um, mas ele pode mudar durante a produção até a entrega da mercadoria, quando for a hora de emitir a NFe. No intervalo entre a emissão do pedido até a geração do documento fiscal pode ser que a alíquota tenha sido alterada, por exemplo, impedindo que a transação seja finalizada, ou até mesmo mudando o resultado daquela venda.

Além disso, a automatização do processo de vendas e emissão de documentos fiscais diminiu custos com a devolução de mercadorias. Conheça a Avalara e saiba como podemos ajudar a sua empresa.