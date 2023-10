Avalara Anuncia o Preço da Oferta Inicial Pública

SEATTLE, WA – 14 de Junho de 2018 – Avalara, Inc. (NYSE: AVLR) anuncia hoje o valor da oferta inicial pública de 7,500,000 ações ao preço de $24.00 por ação.

A expectativa é que o início das negociações das ações na bolsa de Nova Iorque (NYSE) seja em 15 de Junho de 2018, sob o símbolo "AVLR," e a oferta deverá ser concluída em 19 de junho de 2018, sujeita às condições habituais de fechamento. A Avalara concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 1,125 mil ações adicionais de ações ordinárias para cobrir as lotações excedentes, se houver.

A Goldman Sachs & Co. LLC, a J.P. Morgan e a BofA Merrill Lynch estão atuando como gestoras para a oferta. JMP Securities, KeyBanc Capital Markets e Stifel atuam como co-gerentes.

A oferta está sendo feita apenas por meio de um prospecto. Cópias do prospecto final relacionado à oferta, quando disponíveis, podem ser obtidas na Goldman Sachs & Co. LLC, no Prospectus Department, na 200 West Street, Nova York, NY 10282, ou pelo telefone +1 866-471-2526, ou por e-mail em prospectus-ny@ny.email.gs.com, ou da JP Morgan Securities LLC, da Broadridge Financial Solutions, da 1155 Long Island Avenue, da Edgewood, NY 11717, ou pelo telefone +1 866-803-9204, ou e-mail para prospectus-eq_fi @ jpmchase.com. A declaração de registro relativa a esses títulos foi arquivada e declarada em vigor pela Comissão de Valores Mobiliários. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de compra, nem deve haver qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer um desses estados ou jurisdição.









