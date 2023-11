DCTFWeb é prorrogada em um mês

Os contribuintes da primeira fase do eSocial podem respirar aliviados, mas por pouco tempo.

Conforme publicado hoje, 30 de julho, no Diário Oficial da União, a obrigatoriedade de entrega da DCTFWeb ficará para até 15 de setembro de 2018, considerando a competência agosto/2018.

As entidades que fazem parte desta primeira fase do eSocial e que “ganharam” 1 mês a mais para se ajustarem foram aquelas com faturamento superior a R$ 78 milhões no ano-calendário 2016.

A entrega do eSocial e da DCTFWeb substituirá a GFIP e, posteriormente, desobrigará as empresas da entrega de diversas outras obrigações acessórias que envolvem órgãos distintos.

Não é novidade que a implementação do eSocial está sendo feita de forma gradativa. Segundo divulgado pela RFB, isso está sendo feito justamente para permitir que a Receita Federal possa monitorar a evolução de cada fase, fazendo os ajustes necessários para gerar o mínimo impacto para os contribuintes e trabalhadores.

O texto publicado pela RFB também cita que atualmente mais de 98% das 13 mil empresas do primeiro grupo já estão utilizando o eSocial de forma satisfatória, mas alguns pequenos ajustes finais, por parte de uma parcela das empresas, ainda carece desse prazo adicional para que seus trabalhadores não sejam prejudicados.

Para ler a Instrução Normativa clique aqui.