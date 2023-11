IDC publica perfil de fornecedor da Avalara

A IDC é uma empresa líder em inteligência de mercado e consultoria nas indústrias de tecnologia da informação, telecomunicações e mercados de consumo em massa de tecnologia. Ela analisa e prediz as tendências tecnológicas para que os profissionais, investidores e executivos possam tomar decisões nestes setores.

Uma de suas publicações foi o perfil de fornecedor da Avalara, “Avalara: O uso da nuvem para reformular o mercado de software fiscal”, discutindo sua liderança para ajudar empresas a navegarem pelos requisitos complexos e em constante mudança da conformidade fiscal.

O aumento do comércio eletrônico e a disponibilidade de aplicativos de negócios baseados em nuvem permitem um crescimento mais rápido e amplo dos negócios. Como resultado, o governo e a legislação não estão conseguindo acompanhar o ritmo e, portanto, estão buscando novos tipos de requisitos de conformidade para aproveitar oportunidades de receita perdidas.

Como o Perfil de Fornecedor da IDC explica, “a gestão tributária ganhou um perfil elevado, à medida que as organizações buscam formas de aumentar a eficiência operacional para melhor competir no mercado hipercompetitivo de hoje.”



No perfil completo você saberá em mais detalhes o que está impulsionando o rápido crescimento da Avalara e o complexo e dinâmico mercado que ela atende:

Maior demanda por tecnologia em nuvem: À medida que os modelos de negócios se tornam mais complexos, as empresas devem aproveitar o potencial de software de automação fiscal em nuvem para acompanhar o ritmo crescente do comércio e de mudanças regulatórias no nível estadual e local.

Conformidade fiscal: Além da globalização, as macro tendências como o surgimento do comércio eletrônico, a migração para aplicativos de negócios baseados em nuvem e os requisitos de conformidade digital impostos pelos governos estão pressionando as empresas de todo porte a adotar soluções em nuvens por questões de conformidade.

