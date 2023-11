SEATTLE, WA — 6 de fevereiro, 2019 — A Avalara, Inc. (NYSE: AVLR), fornecedora líder de software de automação de conformidade fiscal para empresas de todos os portes, anunciou hoje a aquisição da tecnologia de inteligência artificial e expertise da Indix, que conta com descrições de produto abrangentes de mais de 1 bilhão de produtos vendidos e enviados para todo o mundo. A Avalara acredita que com essa aquisição passará a ser a fonte tributária global mais precisa, atualizada e abrangente do setor de conteúdo fiscal, combinando a expertise, inteligência artificial e conteúdo da Indix, com o conhecimento fiscal e conteúdo de compliance da Avalara

“As autoridades tributárias globais regem a conformidade através de regras e requisitos em constante mudança, e a tarefa de coletar e manter esses dados atualizados é fundamental para garantir o valor que a Avalara oferece”, disse Scott McFarlane, co-fundador e CEO da Avalara. “Acreditamos que a combinação do conhecimento profundo do produto, amplo conteúdo de produto e tecnologia de inteligência artificial, nos permitirá fornecer aos clientes as informações que eles desejam e precisam para incorporar o compliance às suas decisões de negócios e que a Avalara atenda cada vez mais requisitos de compliance, para apoiar o seu crescimento.”

"A Avalara e a Indix compartilham uma visão global semelhante", disse Sanjay Parthasarathy, CEO da Indix. “Desde o primeiro dia, criamos a Indix para coletar, organizar e estruturar as informações de produtos do mundo usando inteligência artificial. Com a adição da expertise da Indix, a Avalara poderá refinar com eficiência e rapidez seu conteúdo para atender às necessidades crescentes e em evolução de seus clientes ”.

A Avalara pretende usar a inteligência artificial da Indix para manter e expandir seu já massivo banco de dados de conteúdo tributário, que inclui: códigos e classificações internacionais de produtos; regras de tributação; condições de isenção; isenção fiscal; jurisdições; limites; taxas de impostos; limiares e requisitos de registro, conformidade e preparação de retorno e arquivamento. A manutenção do conteúdo fiscal e informações globais sobre produtos é difícil e exige muitos recursos, exigindo tecnologia especializada, conhecimento especializado e recursos humanos. Hoje, coletar novas alterações de conteúdo e rastreamento pode ser um processo altamente manual. Ao aplicar a inteligência artificial da Indix a esse problema, a Avalara acredita que será capaz de automatizar a agregação e a manutenção precisa de seu conteúdo tributário.

A Avalara também aplicará os recursos da tecnologia para expandir ainda mais seu banco de dados por meio do mapeamento e classificação de produtos globais e do fornecimento automatizado de conteúdo, à medida que trata de novos setores, regiões geográficas e ofertas de produtos. A Avalara acredita que sua capacidade de coletar, organizar e estruturar esse conteúdo será acelerada com a aquisição da propriedade intelectual da Indix.

"A missão da Avalara é ajudar os clientes a obter o compliance fiscal, onde quer que seus negócios os levem", disse McFarlane. “Com a aquisição desta tecnologia e a vinda destes incríveis talentos que a criaram, a Avalara poderá seguir com mais eficiência essa visão.”

A aplicação de nova tecnologia disruptiva ao compliance corporativo mundial é o legado da Avalara desde sua fundação, em 2004, quando foi pioneira ao fornecer a primeira solução de automação fiscal baseada em nuvem. Com esta aquisição, a visão pioneira da Avalara continua.