Um dos desafios da Delaware Brasil, empresa com atuação global e responsável pela venda e implementação de SAP no Brasil, era lidar com a complexidade fiscal em relação ao cálculo de impostos. Para superá-lo, contou com o apoio da Avalara e conquistou resultados favoráveis para a empresa e seus clientes, como o aumento da produtividade.

Automatizando e integrando o cálculo de imposto

Por ser uma companhia que presta serviço na cidade onde está localizado o cliente, em qualquer região do país, e que também atende remotamente empresas em parceria com os times de negócios, a Delaware necessita de uma gestão fiscal precisa. Nesse contexto, um dos grandes desafios é calcular e determinar corretamente os impostos e as informações fiscais para emissão e escrituração da Nota Fiscal, que variam por tipo de serviço e cidade em que o serviço é prestado.

“Nossa equipe fiscal, contábil e financeira perdia muito tempo com o controle manual de compliance fiscal. Não é um processo simples atender às leis de acordo com o local em que o serviço é prestado, certificando-se do atendimento às exigências de todos os regimes tributários dos nossos clientes e do nosso também”, diz Fábio Carneiro, CEO da Delaware Brasil.

Com o objetivo de suprir essa necessidade, a empresa passou a contar com o apoio da solução 100% em nuvem de cálculo e determinação de impostos da Avalara, integrado com o SAP Localization Hub, Tax Service.

