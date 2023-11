Trata-se de um adicional a ser aplicado na alíquota do ICMS nas operações com alguns produtos que serão estipulados pela legislação Estadual de cada UF. Ele foi inserido na legislação desde a publicação da Emenda Constitucional n° 31/2000, que inseriu os artigos 79, 80, 81, 82 e 83 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal.

O novo leiaute da NF-e, versão 4.0, trouxe novidades para o preenchimento das informações referentes ao FCP. Agora, o contribuinte deverá preencher as informações de Base de Cálculo, Percentual e Valor do FCP nas operações tributadas pelo ICMS com e sem substituição tributária.

** As UFs AC, AP, PA, RR e SC não possuem o adicional do FCP.

Na NF-e os campos deverão ser preenchidos da seguinte forma:

ICMS

Os campos serão preenchidos de forma a separar as informações do valor do FCP do valor do ICMS. É importante observar que no caso da CST 00 existe uma particularidade: para este caso não deve ser preenchido o campo Valor da Base de Cálculo do FCP, uma vez que o valor do FCP será calculado através da Base de Cálculo do ICMS.

Campos para preenchimento:

vBC: Valor da base de cálculo do ICMS;

pICMS: Alíquota do imposto;

vICMS: Valor do ICMS;

vBCFCP: Valor da base de cálculo do FCP (quando CST for diferente de 00);

pFCP: Percentual do FCP;

vFCP: Valor do ICMS relativo ao FCP.

Retido por Substituição Tributária

Os campos deverão ser preenchidos a fim de separar as informações do FCP ST do Valor do ICMS ST. Isto é, a informação deverá ser detalhada e preenchida individualmente.

Campos para preenchimento:

vBCST: Valor da base de cálculo do ICMS ST;

pICMSST: Alíquota do imposto ICMS ST;

vICMSST: Valor do ICMS ST;

vBCFCPST: Valor da base de cálculo do FCP;

pFCPST: Percentual do FCP retido por ST;

vFCPST: Valor do FCP retido por ST.

Retido Anteriormente por Substituição Tributária

Os campos deverão ser preenchidos de modo a informar os dados referentes ao FCP ST retido anteriormente, além da alíquota de ICMS ST retido, suportada pelo consumidor final.

Campos para preenchimento:

vBCSTRet: Valor da base de cálculo do ICMS ST retido;

vICMSSTRet: Valor do ICMS ST retido;

vBCFCPST: Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente;

pFCPSTRet: Percentual do FCP retido anteriormente por ST;

vFCPSTRet: Valor do FCP retido por ST.

Ressalta-se que anteriormente as informações de alíquota do ICMS eram identificadas de forma consolidada. Por exemplo, para o caso de uma alíquota de ICMS a 18% e FCP a 2%, preenchia-se o valor de 20%. Com as alterações promovidas pela versão 4.0 da NF-e, agora, o campo alíquota do ICMS deve ser preenchido com 18% e o novo campo “Percentual do FCP” deve ser preenchido com 2%.



Importante observar que a Nota Técnica 2016.002 – versão 1.61 de setembro de 2018, traz uma informação importante também com relação ao FCP, tendo em vista que o DANFE ainda não foi alterado para demonstrar estes percentuais e valores.

Nesta nova versão não haverá alteração no leiaute do DANFE. As informações relativas ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) devem ser informadas:

No campo de "Informações Adicionais do Produto, tag: infAdProd", os valores informados por item nos campos (vBCFCP, pFCP, vFCP, vBCFCPST, pFCPST, vFCPST), quando existirem.



Os valores de totais do FCP (id: W04b e W06a) devem ser informados em "Informações Adicionais de Interesse do Fisco, campo “infAdFisco", quando existirem."



Alterações recentes



Por meio de normativos internos, os Estados do Maranhão, Pernambuco e Paraíba, recentemente, alteraram sua legislação afim de incluir ou alterar produtos na listagem de mercadorias sujeitas ao adicional do FCP. Para as três UFs, a vigência inicial das alterações se deu em março e abril de 2019. Abaixo, é possível conferir um resumo das alterações promovidas por cada Estado: