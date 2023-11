São Paulo - 06 de maio de 2019 - A Avalara, Inc. (NYSE: AVLR), líder de solução em nuvem de automação de compliance fiscal para empresas de todos os portes, anuncia Alessandra Almeida como diretora-geral do Brasil e da América Latina. Alessandra, que ficará baseada no escritório da Avalara em São Paulo, conduzirá as operações na região, mantendo o alinhamento à estratégia e aos objetivos dos negócios da empresa.

Com mais de 30 anos de experiência nos setores bancário, de tecnologia e serviços, a executiva destaca-se pelo sucesso na liderança de operações de vendas e serviços e por implementar planos de crescimento para empresas multinacionais. Recentemente, atuou como diretora de operações das Américas no TMF Group, uma empresa européia provedora de serviços comerciais de alto valor. Ela também passou mais de 15 anos na SAP, onde exerceu diversas funções, sendo responsável por operações de negócios e vendas, estratégia de crescimento e gerenciamento de relacionamento com clientes.



“O Brasil possui um dos sistemas de impostos indiretos mais complexos do mundo e a Avalara oferece uma solução tributária baseada em nuvem para empresas de todos os portes. Estou entusiasmada para me juntar à equipe, com a qual poderei aproveitar minha experiência e apoiar as iniciativas de crescimento”, afirma.



Para Pascal Van Dooren, vice-presidente executivo internacional da Avalara, a executiva traz uma combinação de habilidades inovadoras de liderança. “Alessandra tem um profundo conhecimento das operações comerciais e paixão por trabalhar de perto com parceiros e clientes, o que esperamos que traga resultados positivos no que consideramos ser um mercado muito importante para nós. Estamos felizes em recebê-la à bordo”, afirma.



A Avalara continua investindo em sua equipe, sua tecnologia e sua expertise. A nomeação de Alessandra vem após o anúncio da empresa em fevereiro de que Steve Lomax se juntou à companhia para atuar como diretor-geral da EMEA.



Sobre a Avalara, Inc.



A Avalara ajuda empresas de todos os tamanhos a obterem o compliance fiscal da forma certa. Em parceria com os principais provedores de ERP, contabilidade, comércio eletrônico e outros sistemas de gerenciamento financeiro, a Avalara oferece soluções de conformidade baseadas em nuvem que suportam todos os aspectos fiscais dos processos de negócio. Com sede em Seattle, a Avalara possui escritórios nos EUA e, ao redor do mundo, no Canadá, no Reino Unido, na Bélgica, no Brasil e na Índia. Mais informações em www.avalara.com/br.