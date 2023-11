Inteligência artificial na área tributária

Em um passado não muito distante era comum a entrega de obrigações acessórias em papel. Hoje, graças à tecnologia, é possível integrar cada vez mais a jornada das áreas fiscal e tributária de uma maneira muito mais eficiente.

Fazem parte dessa jornada o registro do cliente ou fornecedor, cadastro de itens, cálculo do imposto, emissão da nota fiscal, apuração de impostos, geração das obrigações acessórias, além de outros processos. Se quebrarmos esses passos, provavelmente haverá falhas. É por isso que a Avalara traz uma solução unificada, que trata o processo completo, de início a fim e integrada com o ERP.

Tecnologias como inteligência artificial e machine learning já são usadas pela companhia para manter e expandir seu já massivo banco de dados por meio do mapeamento e classificação de produtos globais e do fornecimento automatizado de conteúdo, à medida que trata de novos setores, regiões geográficas e ofertas de produtos.

No Brasil, o volume de informações que o Fisco tem sobre as operações é gigantesco. Segundo Alannes Moura, diretor de produtos da Avalara, temos que ser proativos no sentido de identificar, fazer os cruzamentos das informações e utilizar inteligência tributária em cima desses dados para prevenir problemas futuros, corrigir trabalhos anteriores e acima de tudo entregar isso para o cliente mantendo a conformidade durante o ciclo de operações.

Confira no vídeo abaixo a entrevista de Alannes Moura, diretor de produtos da Avalara Brasil, para a Confeb - Live University e entenda melhor como o uso de inteligência artificial está reformulando o cenário fiscal e tributário.