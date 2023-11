Cada vez mais a tecnologia se faz presente no ambiente tributário brasileiro. O Fisco, com sua base gigantesca de informações, apresenta-se cada vez mais digitalizado, o que possibilita os mais diversos cruzamentos de dados a fim de detectar inconsistências e tentar recuperar parte da receita perdida devido à evasão e fraude, por exemplo. Como resultado, as empresas estão sendo forçadas a aumentar a transparência e buscar novos caminhos para a redução de custos.

Nesse contexto, a robotização na área fiscal é um tema que vem ganhando destaque. Mas quais os impactos da automação de processos por meio de robôs para os profissionais da área? Como elas são aplicadas? Quais as tendências para os próximos anos?

Recentemente, a Avalara foi convidada para participar do Grupo de Discussão “A ascenção dos robôs”, promovido pela CAPITAL ABERTO e patrocinado pela PwC. Leonardo Nogueira, diretor de engenharia da Avalara Brasil, foi quem representou a companhia em um intrigante painel de discussão, no qual essas e outras perguntas foram abordadas.

Segundo Nogueira, as empresas que não investirem em automação de seus processos tendem a quebrar ou a sofrer o impacto da chegada de outros players.

