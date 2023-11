Nos meses de março, abril e maio de 2019 a Receita Federal autuou 5.241 empresas por irregularidades no Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e na Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL do ano-calendário 2014.

As causas: insuficiência de recolhimento e declaração em DCTF do imposto e contribuição apurados na Escrituração Contábil Fiscal - ECF.

Se somados os valores dos tributos, juros de mora e multa de ofício, o total do crédito tributário lançado foi de mais de R$ 1 Bilhão.

A maior parte das empresas autuadas está no estado de São Paulo, seguido por Rio de Janeiro e Minas Gerais. Você pode conferir aqui o mapa de autuações da Receita Federal e ver a distribuição das empresas autuadas.

Agora, em junho de 2019, serão iniciadas as ações referentes a 2015. Mais de 14 mil empresas serão notificadas. Na carta de notificação será enviado um demonstrativo com as inconsistências, assim como as orientações para regularização. Você pode acessar a sua caixa postal neste link utilizando o CNPJ da empresa.

Essas autuações são consequência das ações do Projeto Malha Fiscal da Pessoa Jurídica, que busca identificar “inconsistências” no recolhimento de tributos por meio do cruzamento de informações eletrônicas.

Dá para perceber que investir em compliance e na gestão tributária se torna cada vez mais essencial para evitar problemas e prejuízos.

Fale com a Avalara e entenda qual a melhor solução para o seu negócio.