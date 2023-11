As exigências de todas as esferas do Governo e de outros órgãos não param de sofrer alterações. Para sobreviver nessa dinâmica, líderes têm se apoiado em soluções de tecnologia, assegurando compliance, controle das rotinas e agilidade na gestão do negócio, com ótima relação custo-benefício no médio e longo prazo.

Para ganhar eficiência os gestores tributários, empresários e contadores devem ficar atentos à quatro tendências para a área fiscal. Veja quais:

1. Automação dos processos

Essa iniciativa reflete na diminuição de erros e no aumento da produtividade, além de evitar inconformidades diante dos órgãos do governo. Outra vantagem está na liberação de membros da equipe interna para assumir atividades mais consultivas e estratégicas.

2. Software de gestão fiscal

Tem como principal benefício acelerar e facilitar as entregas das mudanças tributárias. A partir do monitoramento da legislação, as soluções de gestão fiscal identificam as alterações e trabalham assertivamente para disponibilizá-las para os líderes em tempo hábil.

As empresas que não usam esse tipo de software tendem a encontrar mais dificuldade para identificar as mudanças, disseminar o conhecimento dentro das equipes e colocar em prática as alterações. Sem falar no tempo dispendido para o acompanhamento das alterações fiscais e de seus impactos.

3. Computação na nuvem

Em um cenário desafiador e em constante mudança, como o das regulamentações fiscais, a cloud computing é uma importante solução para as empresas que precisam ganhar em agilidade, escalabilidade e no rápido atendimento às exigências dos órgãos governamentais. Sem contar que a nuvem é o ambiente perfeito para promover a integração entre soluções, automação e controles.

4. Segurança da informação

Outro ponto importante relacionado às questões fiscais diz respeito à segurança das informações e isso está bem tratado na cloud computing. Apesar de tratar-se de sistemas que podem ser acessados por qualquer pessoa credenciada, a qualquer momento e de qualquer parte do mundo, empresas que oferecem serviços em nuvem fazem constantes investimentos em tecnologia e na contratação de equipe qualificada para garantir a integridade dos dados. A tecnologia hoje tem um grande número de funcionalidades para identificar o usuário e seus acessos de forma assertiva usando autenticação de dois fatores, logon únicos e outras soluções robustas.

E a área fiscal da sua empresa, possui alguma dessas tecnologias? Fale com a Avalara e entenda como podemos apoiar a sua empresa na gestão tributária.