Madalena Caramuru foi uma indígena brasileira e considerada a primeira mulher alfabetizada do Brasil. Em 1534, a personagem se casou com o português Alfonso Rodrigues, quem a alfabetizou. Depois dos ensinamentos e acesso à leitura, Madalena manifestou preocupação com os outros indígenas e na forma como eram tratados pelos portugueses.

Entre 1549 e 1757, as missões jesuíticas, ensinamentos passados aos índios, eram de responsabilidade dos portugueses. Portanto, Madalena escreveu uma carta ao padre Manuel da Nóbrega, chefe da primeira missão jesuíta enviada ao Brasil. Na carta ela exigia o fim dos maus-tratos às crianças indígenas e para que as mulheres tivessem acesso à educação, assim como os homens.

O padre se comoveu com as ideias de Madalena e recorreu a rainha de Portugal, Dona Catarina, para implementar as mudanças, mas a líder via com maus olhos a inclusão feminina na educação. O acesso das mulheres à educação veio apenas com a promulgação da Lei Geral em 1827, que concedeu a abertura de escolas públicas femininas.

O legado de Madalena demorou a aparecer e poucas pessoas conhecem a primeira mulher alfabetizada do Brasil. Quase 500 anos depois, em pleno século XXI, os Correios lançaram um selo comemorativo em homenagem a Caramuru, que simboliza a luta pela alfabetização da mulher no país. Em 2020, na cidade de Goiânia e na Região Metropolitana, Madalena Caramuru empresta seu nome a um projeto que visa fortalecer políticas públicas dedicadas ao livro, à Literatura, à leitura e à escrita.