Não se tem a informação se Dandara nasceu no Brasil ou no continente africano, mas chegou criança ao Quilombo dos Palmares, quilombo mais conhecido na época colonial. Lá, além de participar dos combates físicos, ajudava a elaborar estratégias para a resistência do lugar e de atividades cotidianas, como a caça e a agricultura.

Quando mais velha se casou com Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, e se tornou mãe de 3 filhos. Ela lutou pela libertação total dos negros e negras no Brasil, Dandara não se encaixava nos padrões de gênero que, até hoje, são impostos pela sociedade às mulheres. Por essa marca do machismo que a nossa personagem teve sua história apagada e nem se quer estudada.

Dandara dos Palmares se suicidou no começo de 1694, pois preferiu a morte a voltar a ser escrava.