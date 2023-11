No dia 27 de maio, ocorreu o Crush Virtual – evento online anual da Avalara para falar sobre tecnologia na área de compliance fiscal e tributário. O evento foi dividido em quatro seções com 12 palestrantes falando tudo sobre os produtos de tecnologia, que permitem que as empresas mantenham o compliance fiscal.

As quatro seções do evento foram:

Seção 1 – Vencendo o jogo das mudanças regulatórias

Insights sobre como as práticas de conformidade federal e estadual nos EUA estão evoluindo e quais mudanças podem ocorrer.

Seção 2 – Comércio eletrônico e o imperativo Multicanal

Os impactos das tendências macroeconômicas internacionais, leis facilitadoras de mercado e legislação fiscal.

Seção 3 – O mandato digital e a era pós-Covid-19

Os usuários puderam navegar pelos desafios de fazer negócios – com compliance fiscal - em nosso primeiro mundo digital.

Seção 4 – O futuro do compliance fiscal com a Avalara

Os participantes aprenderam sobre produtos e tecnologias que podem simplificar as tarefas de compliance agora e no futuro.

Além disso, esse ano ainda trouxemos uma novidade: o Avalara Crush City. Entre os dias 24 e 27 de maio, os inscritos no evento assistiram à demonstração de produtos, conversaram individualmente com especialistas e depois de muito aprendizado teve o momento de descontração com o cantor nomeado ao Grammy, Aloe Blacc! Foram mais de 100 atividades programadas nessa semana do Avalara CRUSH Virtual.

A diretora geral da Avalara no Brasil, Alessandra Almeida, também participou do grande evento e comandou um bate-papo com os usuários sobre os desafios fiscais brasileiros.