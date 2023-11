A Avalara participará, no dia 28 de maio, das 10h às 11h, da 2° Semana RPA & AI Experience. O evento será em parceria com a Da360 (Digital Angels), fábrica de automação digital especializada no uso de tecnologias digitais para automação de processos fiscais.

RPA (Robotic Process Automation, ou em tradução livre automação de processos robóticos) é um sistema de tecnologia de automação de processos de negócios baseado em inteligência artificial, que visa a facilidade no processo de aprendizagem. Por exemplo, empresas que respondem automaticamente para o atendimento do cliente, atualizações de sistemas ou até mesmo escolhas direcionadas dos usuários em plataformas de streaming são feitos por RPA.



Nossa participação será com uma palestra de Renato Brunholi, Sales Engineer na Avalara, formado em economia e pós-graduado em controladoria, e atuante desde 2004 em diversas empresas na área de Sistemas Tributários. No evento, ele abordará o AvaTax Brasil, solução de determinação automatizada de impostos da Avalara que analisa por volta de 1.300 normas publicadas/mês e proporciona ao usuário acessar em poucos cliques todas as informações necessárias, fazendo com que a organização possa direcionar seus recursos ao core business da empresa.



Além disso, o AvaTax Brasil ajuda a ter um fluxo fiscal mais assertivo e aderente à legislação vigente. Contando com um motor de cálculo robusto, atualizado em tempo real com a legislação do dia, a automação garante menor exposição aos riscos tributários e oferece ao contribuinte maior eficiência e tranquilidade na condução dos negócios. Para melhorar tudo isso, o sistema é nativo em nuvem e funciona de forma simples e segura.



Quer saber mais? Faça sua inscrição no evento https://iima.com.br/2021/semana-rpa/