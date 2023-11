Mulheres Extraordinárias - Ruth Pinto de Souza

Ruth Pinto de Souza é considerada uma das primeiras atrizes negras do Brasil. A personagem, nascida dia 12 de maio de 1921, foi carioca do subúrbio do Rio de Janeiro, especificamente no bairro do Engenho de Dentro. Ruth morou até os nove anos em uma fazenda em Minas Gerais, mas retornou com a mãe ao Rio, no bairro de Copacabana, após a morte do pai.

Em 1945, com 24 anos, a atriz se encantou pelo teatro e ingressou no Teatro Experimental do Negro. Após três anos, Ruth alçou vôos mais altos e ganhou uma bolsa de estudos da Fundação Rockfeller, nos Estados Unidos, para estudar na Universidade Howard e na Academia Nacional do Teatro, onde passou por volta de um ano. Nesse mesmo ano, estreou no cinema, no filme Terra Violeta.

Na década de 50, Ruth participou das radionovelas, sucesso da época, mas foi em 1953 que alcançou a credibilidade nacional, com a participação em Sinhá Moça, filme dramático brasileiro. Com o impulso na carreira e participações em teatros e telenovelas, a atriz, em 1968, integrou ao elenco da TV Globo. No ano seguinte participou da telenovela A Cabana do Pai Tomás. Por esse trabalho, alguns autores a reconhecem como a primeira atriz negra a ser protagonista de uma telenovela.

Ruth, que morreu em 28 de julho de 2019 de pneumonia, tem que ser lembrada para sempre quando o assunto é teatro ou novela, pois abriu o caminho para o artista negro no Brasil. No carnaval carioca de 2019, a atriz foi tema de enredo da escola de samba Acadêmicos de Santa Cruz, e o Google no último dia 12, data em que ela completaria 100 anos, fez uma grande homenagem a Ruth e contou sobre a carreira da atriz. O legado de Ruth inspira os artistas negros e negras desse país a buscarem maior participação e reconhecimento nas telas brasileiras.