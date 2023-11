Avalara anuncia parceria com a LabsXD

A Avalara Brasil firmou parceria com a LabsXD, empresa especializada em transformação digital. Com a finalidade de desenvolver a integração nativa entre os sistemas Salesforce, serviços de computação em nuvem especializada em gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), e o AvaTax Brasil, motor de cálculo robusto, atualizado em tempo real com a legislação do dia. A parceria, firmada no meio de abril, visa ampliar o número de empresas beneficiadas pelas soluções, acelerando, dessa forma, o processo de transformação digital.

Para a parceria, a Avalara Brasil oferece o seu motor de cálculo Avatax Brasil aos clientes que utilizam o sistema da Salesforce. Já a LabsXD irá investir no desenvolvimento do conector entre o Salesforce e o AvaTax Brasil. “Sabemos que a transformação digital já vem acontecendo a algum tempo, e esse processo foi ainda mais potencializado com o início da pandemia, tendo em vista que muitas empresas tiveram que migrar seus sistemas para a tão famosa nuvem. Acreditamos que esta parceria veio para trazer inovação para as companhias que já fazem parte de nossa base de clientes, proporcionando o melhor das duas empresas em uma única ferramenta”, comenta a diretora-geral da Avalara no Brasil, Alessandra Almeida.