No dia 23/06, às 11h, a Avalara promoverá o evento online gratuito “conformidade fiscal com Jorge Campos”. Nesta conversa, o sócio-diretor do Portal Sped Brasil falará sobre os maiores desafios do compliance fiscal no Brasil, e quais as tendências no futuro próximo.

Além disso, os especialistas da Avalara falarão sobre quais soluções podem auxiliar as empresas na execução de suas obrigações fiscais por meio do processo de automação de atividades.



O evento é gratuito e a inscrição pode ser feita pelo botão abaixo: