Isenção de impostos nos EUA

Já falamos neste link aqui sobre a dificuldade no cálculo de impostos sobre vendas nos EUA. São milhares de jurisdições diferentes, as atualizações são muitas e diárias, e as regras variam demais de uma jurisdição para a outra. Porém, há um aspecto interessante que são as isenções que existem para quem vende nos EUA.

Os limites para isenção variam muito de acordo com cada estado ou jurisdição, mas peguem um exemplo prático para termos uma ideia de como funciona. Em Dakota do Sul, por exemplo, uma empresa que venda 200 unidades ou no máximo 100 mil dólares nos últimos 12 meses é isenta de impostos. Entretanto, se ela ultrapassar um dos dois limites, ela é taxada da mesma forma como uma empresa que possua presença física naquele estado. Ou seja, mesmo vendendo no comércio eletrônico, essa empresa passa a precisar cumprir com todas as obrigações correspondentes, inclusive fazer a inscrição no imposto sobre as vendas do estado. Isso inclui fazer o cálculo para cada jurisdição, de acordo com todas as dificuldades e especificidades do modelo norte-americano.