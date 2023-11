No dia 23/06, Avalara realizou o webinar online e gratuito “Conformidade fiscal com Jorge Campos e Renato Brunholi”. Nesta conversa, o sócio-diretor do Portal Sped Brasil e o Sr. Solution Engineer da Avalara falaram sobre os maiores desafios do compliance fiscal no Brasil, e quais as tendências para um futuro próximo.

Além disso, o especialista da Avalara abordou como a tecnologia ajuda no processo de compliance fiscal e como as soluções da Avalara podem auxiliar as empresas na execução de suas obrigações fiscais por meio do processo de automação de atividades.