Jornada Fiscal: A solução completa para o seu compliance fiscal

Jornada fiscal no Processo de compra

Gerenciamento de obrigações – Por fim, o COMPLIANCE TRACKING centraliza o gerenciamento do cumprimento da entrega das mais diversas obrigações principais e acessórias por meio de um calendário de vencimento que dá guarda das informações exigidas pelo Fisco.

Validação e cruzamento de arquivos digitais – Também é possível utilizar o AUDITOR DIGITAL para validar arquivos digitais, entre eles o SPED, antes de entregá-los às autoridades. O Auditor Digital possui regras para analisar os dados e realiza um cruzamento entre as diversas obrigações digitais, com o objetivo de atingir acuracidade e compliance.

Escrituração Fiscal – Com o TAX COMPLIANCE , o COMPLIANCE TRACKING e o AUDITOR DIGITAL sua empresa realiza o processo de apuração de tributos e geração de obrigações, atendendo as esferas federal, estadual e municipal.

Cadastro de fornecedores – com o VALIDATE , a sua empresa faz a captura de informações cadastrais de fornecedores, importantes para o cálculo de tributos e obrigações, consultando Receita Federal, Receita Estadual (Sintegra), Simples Nacional e CND Federal.

Para iniciar a jornada fiscal, façamos uma visão geral das variáveis que agem no processo de compra. Primeiramente, é necessário fazer o cadastro dos fornecedores. Na sequência, o pedido de compra é realizado e os documentos fiscais recebidos. Por fim, temos os processos de escrituração fiscal e o gerenciamento das obrigações. A Avalara pode auxiliar durante todo este processo. Vejamos mais detalhadamente:

Jornada Fiscal no Processo de venda

Se no processo de compras há uma série de ações e obrigações para a organização, na hora de vender não é diferente. É necessário fazer o cadastro de clientes, o pedido de venda, a emissão de documentos fiscais, escrituração fiscal, validação e cruzamento de arquivos digitais e por fim o gerenciamento das obrigações. Da mesma forma como no processo de compra, nossas soluções realizam toda a jornada no ciclo de vendas também, detalhadamente:

Cadastro de clientes – o VALIDATE Captura informações cadastrais de clientes, importantes para o cálculo de tributos e obrigações, consultando Receita Federal, Receita Estadual (Sintegra), Simples Nacional e CND Federal.

Pedido de venda – Com o AVATAX BRASIL , é possível calcular os tributos incidentes nas vendas e outros processos de saída baseados em NCM, CEST, LC 116 e características dos participantes da transação.

Emissão de documentos fiscais – Ainda utilizando o AVATAX BRASIL , sua empresa tem uma Solução de alta disponibilidade para emissão da Nota Fiscal e envio ao governo com abrangência nacional. Efetua o cálculo das retenções federais e municipais, quando aplicáveis, com possibilidade de configuração de regimes especiais do cliente.

Escrituração fiscal – Em conjunto, o TAX COMPLIANCE , o AUDITOR DIGITAL e o COMPLIANCE TRACKING realizam a o processo de apuração de tributos e geração de obrigações, atendendo as esferas federal, estadual e municipal.

Validação e cruzamento de arquivos digitais – o AUDITOR DIGITAL é Usado para validar arquivos digitais, entre eles o SPED, antes de entregá-los às autoridades. O Auditor Digital possui regras para analisar os dados e realiza um cruzamento entre as diversas obrigações digitais, com o objetivo de atingir acuracidade e compliance.