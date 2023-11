Anita Catarina Malfatti, pintora e professora considerada pioneira da Arte Moderna no Brasil. Nascida em São Paulo no dia 2 de dezembro de 1889, filha de um italiano com uma norte-americana, a heroína nasceu com deficiência congênita no braço direito. Após cirurgias sem muito sucesso, ela se viu obrigada a desenvolver a prática da escrita e do desenho com a mão esquerda.

A Anita pintora surgiu logo após a morte precoce do pai em 1902. Betty, mãe da heroína, começou a atividade profissional como professora de línguas e pintura. Dessa forma, com incentivo da mãe, Anita se aventurou na pintura. Além de Betty, o padrinho Jorge Krug influenciou a garota e financiou alguns dos sonhos da garota de estudar fora do Brasil. Em 1910, Anita embarcou a Berlim para estudar pintura e no final de 1913 voltou ao Brasil com medo de uma possível e iminente guerra que cobria a Europa. Nesse mesmo ano, Anita tentou suicídio deitando nos trilhos do trem.



No primeiro semestre de 1914, organizou a primeira exposição individual com exposições influenciadas pelo expressionismo. No ano seguinte, mais uma vez incentivada pelo padrinho, Anita Malfatti matriculou-se na Art Student 's League, em Nova Iorque, para estudar gravura e pintura. Em 1916, voltou ao Brasil, trazendo consigo um estilo de arte considerado muito chocante e que não cumpria com as expectativas dos familiares. Com isso, perdeu incentivo financeiro do padrinho.



No final de 1917, Anita promoveu a segunda exposição na esperança que a arte fosse compreendida por um público mais rebuscado. As pinturas causaram tanto polêmica quanto admiração pela elite conservadora de São Paulo. Neste período, Anita aproximou-se de Tarsila do Amaral, Menotti del Picchia, Mário de Andrade e Oswald de Andrade, grupo que ficou conhecido como Grupo dos Cinco. Em decorrência disso, foi organizada a Semana de Arte Moderna de 1922, a nossa heroína participou com 22 trabalhos.



Logo depois da Semana de Arte Moderna, ela embarcava rumo ao principal sonho que era morar na França. Anita retornou ao Brasil seis anos depois e já no ano seguinte abriu em São Paulo a quarta exposição. Depois disso, a partir de 1932, ela dedicou-se ao ensino escolar. Anita Malfatti veio a falecer no dia 6 de novembro de 1964.